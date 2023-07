Comic-Con é ‘esvaziada’ por greve de Hollywood e foca nos quadrinhos; entenda e veja programação

A Comic-Con San Diego, a maior convenção de entretenimento e cultura pop do mundo, terá uma de suas edições mais “esvaziadas” após o anúncio de que os atores de Hollywood se juntaram aos roteiristas na greve contra os estúdios.

O evento, que ocorre anualmente desde 1970 na cidade de San Diego, Califórnia, Estados Unidos, começa nesta quinta-feira, 20, e vai até domingo, 23.

A convenção costuma ser um importante espaço de divulgação para estúdios como Disney, Warner Bros. e Universal, mas não contará com as estrelas que tradicionalmente passam por lá.

Kevin Feige, Taika Waititi, Chris Hemsworth na Comic-Con San Diego em 2022. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

No dia 13 de julho, o sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunciou que se juntaria aos roteiristas e entraria em greve após o fracasso das negociações contratuais com os estúdios.

A paralisação proíbe que os 160 mil artistas do cinema e da televisão membros do SAG-AFTRA participem da gravação ou divulgação de projetos, o que incluí convenções como a Comic-Con.

Membros do sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) entrarem em greve e fazem protestos contra estúdios. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Continua após a publicidade

Com isso, a edição, que já estava mais vazia por conta da expectativa pelas negociações entre o sindicato e os estúdios, sofreu com a cancelação de diversos painéis que passariam pelo evento.

O painel de Duna: Parte Dois, que ocorreria na manhã de sábado, 22, com a possível presença de Zendaya, Timothée Chalamet e Florence Pugh foi cancelado. O filme chega aos cinemas nacionais em 2 de novembro.

As séries Jury Duty, A Roda do Tempo e Gen V (spin-off de The Boys) também tiveram as apresentações canceladas, assim como Abbott Elementary (disponível no Star+ e produzida pela ABC, da Disney).

Marvel, Netflix, Disney, HBO, Sony e Universal não participarão do evento em 2023.

Como será a Comic-Con San Diego?

Apesar dos cancelamentos, nem tudo está perdido. A força desta edição está nos quadrinhos, uma das principais vertentes da convenção desde sua fundação. As principais editoras internacionais, como Image Comics e Dark Horse, terão estandes, rodas de conversa e farão lançamentos durante o evento.

Apesar de não estarem presentes com seus estúdios cinematográficos, Marvel Comics e DC Comics terão edições exclusivas de HQs e painéis de discussão com quadrinistas, jornalistas e fãs.

Continua após a publicidade

Além disso, alguns filmes e séries ainda marcarão presença na Comic-Con San Diego com exibições antecipadas, trailers e/ou presença de diretores e produtores.

Confira as principais atrações, no horário de Brasília:

Painel “Directors on Directing” com os diretores Louis Leterrier ( Velozes e Furiosos 10 ), Justin Simien ( Mansão Mal Assombrada ) e Gareth Edwards ( Rogue One: Uma História Star Wars ) - 21 de julho às 15h

( ), ( ) e ( ) - 21 de julho às 15h Exibição antecipada do primeiro episódio da 2ª temporada da série Good Omens , do Prime Video - 21 de julho às 16h30

, do Prime Video - 21 de julho às 16h30 Painel de The Walking Dead , com discussões e prévias dos spin-offs da franquia - 21 de julho às 17h

, com discussões e prévias dos spin-offs da franquia - 21 de julho às 17h Apresentação sobre The Continental , série spin-off de John Wick - 21 de julho às 19h

, série spin-off de - 21 de julho às 19h Painel e exibição antecipada da 2ª temporada de Invencível , animação do Prime Video - 21 de julho às 21h45

, animação do Prime Video - 21 de julho às 21h45 Painel de Star Trek, com apresentação sobre os spin-offs da franquia que serão lançados no Paramount+ - 22 de julho às 17h30

Vale lembrar que a CCXP, a edição brasileira da Comic-Con, vai ocorrer em São Paulo entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro. Ainda não se sabe se a greve dos atores de Hollywood afetará o evento.