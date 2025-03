Como ‘Ainda Estou Aqui’ quebrou jejum de 26 anos para o Brasil e chegou ao Oscar

É inevitável que o Oscar deste domingo, 2, tenha um gosto especial para os brasileiros: nosso representante Ainda Estou Aqui não só chega bem posicionado na corrida de Melhor Filme Internacional, como ainda conquistou outras duas indicações históricas em Melhor Atriz, para Fernanda Torres, e em Melhor Filme, o prêmio mais importante da noite.

Para a torcida brasileira, o clima é de Copa do Mundo, com um toque de carnaval – por todo o País, foram preparadas exibições especiais da premiação, seja em bares, cinemas ou grandes pontos turísticos como o Pelourinho, em Salvador. O Brasil não tinha um indicado a Melhor Filme Internacional desde 1999, quando disputou com Central do Brasil, também do diretor Walter Salles, e pode, agora, ser premiado pela primeira vez. Mas como, afinal, Ainda Estou Aqui conseguiu quebrar um jejum que durava 26 anos e chegar ao Oscar com tanta pompa? A seguir, o Estadão destrincha a trajetória do filme.

O começo de tudo

Ainda Estou Aqui surgiu, primeiro, como o livro de Marcelo Rubens Paiva, escritor renomado e filho de Eunice Paiva e Rubens Paiva, ex-deputado morto pela ditadura militar. O livro de memórias, lançado em 2015, despertou a atenção de Salles, que havia frequentado a casa dos Paiva em sua adolescência.

O desenvolvimento do longa, o primeiro de ficção de Salles desde Na Estrada (2012), levou tempo – não só pela pandemia que havia no meio do caminho, mas também pela proximidade do cineasta com a família. “Eu estava preocupado com a essência das coisas, com o desejo de ser honesto na forma de contar a história, sem criar artificialmente curvas dramáticas”, disse ele ao Estadão, em novembro.

Ainda Estou Aqui foi anunciado oficialmente em junho de 2021 e, quase três anos depois, a Sony Pictures Classics adquiriu os direitos de distribuição do filme nos Estados Unidos e outros países, durante negociações em Cannes. A distribuidora foi responsável por levar Central do Brasil ao mercado americano e tem uma longa tradição com produções no circuito de premiações, como Meu Pai, que rendeu um Oscar de melhor ator a Anthony Hopkins.

O boca a boca dos festivais

Foi o Festival de Veneza, em setembro, que serviu de vitrine global para Ainda Estou Aqui. O filme foi aplaudido de pé em sua sessão de gala e emocionou os presentes. Fernanda Torres e Selton Mello, por sua vez, ficaram comovidos com a reação do público à história de Eunice.

No Brasil, as imagens dos atores com olhos marejados furaram a bolha cinéfila e correram as redes sociais. O longa recebeu críticas elogiosas de veículos internacionais e saiu coroado com o prêmio de melhor roteiro, para Murilo Hauser e Heitor Lorega.

Fernanda Torres, Walter Salles e Selton Mello divulgam 'Ainda Estou Aqui' no Festival de Veneza, na Itália Foto: Giorgio Zucchiatti/ La Biennale di Venezia

Quase que em seguida, Walter Salles, Fernanda Torres e Selton Mello correram para divulgar o filme no Festival de Toronto, no Canadá.

A campanha, no entanto, só começou oficialmente em 23 de setembro, quando a Academia Brasileira de Cinema, por unanimidade, elegeu Ainda Estou Aqui como o representante brasileiro ao Oscar de Filme Internacional – requisito obrigatório pelas regras da premiação.

A essa altura, o longa já estava escalado para exibições nos prestigiosos festivais de Nova York e Londres, e emendou muitos outros, como os de San Sebastián (Espanha), Pingyao (China), Chicago, Austin e Marrocos. Foram mais de 50 só até dezembro.

O importante era fazer o filme ser visto, como explicaram ao Estadão, naquele mês, os produtores Maria Carlota Bruno e Rodrigo Teixeira: “Nesse sentido, participar dos festivais é o melhor caminho, assim como também é fundamental fazer com que ele seja visto pela imprensa, público e formadores de opinião nos Estados Unidos e na Europa.”

Uma ajuda dos famosos

Para ajudar o filme a ser visto, nomes famosos foram recrutados. Alfonso Cuarón (Roma) mediou um debate sobre o filme em Londres – e mais tarde Walter Salles dedicaria a ele a indicação do longa ao Bafta, considerado o Oscar britânico. O cineasta francês Olivier Assayas (Acima das Nuvens) e o astro Sean Penn também emprestaram seu renome ao longa brasileiro – o último, em especial, teceu muitos elogios a Mello. A ideia era ajudar Ainda Estou Aqui a ser reconhecido também na indústria. O Oscar, no fim das contas, é uma premiação da indústria americana, ainda que venha fazendo movimentos significativos para ampliar a ala internacional de votantes. E como a Sony Pictures Classics tentava emplacar o filme também nas categorias principais, era ainda mais fundamental que ele fosse visto.

Selton Mello revela reações de Sean Penn ao filme 'Ainda Estou Aqui' Foto: @seltonmello via Instagram

Para cumprir as regras da Academia e poder ser considerado a outros prêmios, o longa chegou a ficar em cartaz por uma semana nos cinemas americanos em novembro.

Os esforços renderam frutos: na reta final de 2024, Fernanda Torres, que já vinha chamando a atenção da imprensa internacional, foi indicada como Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro, que indicou também Ainda Estou Aqui como Melhor Filme em Língua Não Inglesa. O filme ainda foi destaque da National Board of Review, importante organização de críticos americanos, e foi indicado ao Critics Choice Awards.

O empurrão do Globo de Ouro

Mas o grande propulsor de Ainda Estou Aqui veio no começo de janeiro: a vitória histórica – e surpreendente – de Fernanda Torres no Globo de Ouro, derrotando nomes estabelecidos como os de Nicole Kidman e Angelina Jolie.

O longa brasileiro perdeu a disputa de Filme Internacional para Emilia Pérez, mas a vitória de sua protagonista fez despertar o interesse da indústria – incluindo votantes da Academia – e levou Fernanda a importantes veículos americanos, como o Late Night With Jimmy Kimmel, um dos mais populares talk-shows dos Estados Unidos.

A indicação ao Oscar e a reta final da corrida

A exposição do filme e de sua protagonista teve um efeito positivo e, quando as indicações ao Oscar foram anunciadas, em 23 de janeiro, mais duas surpresas: não só Ainda Estou Aqui foi indicado a Filme Internacional, como também conseguiu as cobiçadíssimas vagas em Atriz e Filme, outra importante vitrine.

Chegando de sopetão em uma disputa na qual todos os indicados já vinham sendo exibidos e discutidos, Ainda Estou Aqui era a novidade, e parece ter se beneficiado da exposição tardia, principalmente porque ela coincidiu com a chegada do filme aos cinemas americanos – primeiro em circuito restrito, para depois ser levado a mais de 700 salas.

Ainda Estou Aqui tem sido elogiado pela crítica e já passou da barreira de US$ 4 milhões arrecadados por lá, marca que, entre filmes brasileiros, só Central do Brasil e Cidade de Deus haviam alcançado antes.

A boa repercussão entre público e críticos americanos veio em boa hora, e somou-se a um competente trabalho de relações-públicas voltado ao mercado americano. Só entre os dias 11 e 18 de fevereiro, período da votação final do Oscar, Walter Salles e Fernanda Torres apareceram em entrevistas a diversos veículos e programas nos Estados Unidos - a atriz inclusive estampou uma capa da The Hollywood Reporter, uma das mais importantes publicações da indústria audiovisual.

Para isso contou muito, também, a excepcional habilidade de Fernanda Torres em se comunicar. Carismática e bem-articulada, a atriz conquistou admiradores até entre famosos, como Ariana Grande – com quem fez o “toss toss” de Wicked durante um encontro em um festival. “A Fernanda Torres é a grande antena de amplificação do filme, não tenho dúvida nenhuma”, disse ao vodcast Dois Pontos, do Estadão, o produtor Rodrigo Teixeira.

Ajudou muito, também, o engajamento intenso dos fãs brasileiros nas redes sociais, que fortaleceu o burburinho em torno do filme e ajudou a manter em alta o interesse da mídia americana, tanto por ele, quanto por Fernanda Torres.

As polêmicas de ‘Emilia Pérez’

É importante mencionar, por fim, a trajetória descendente de Emilia Pérez, cuja campanha teve que ser esfriada após o ressurgimento de tuítes preconceituosos de sua protagonista, Karla Sofía Gascón. Os votantes europeus parecem não ter se importado muito com a questão, vide as vitórias do longa de Jacques Audiard no Bafta e no César. É possível, porém, que o imbróglio tenha peso maior nos Estados Unidos, já que Gascón chegou a tecer críticas ao próprio Oscar.

Agora, resta esperar a cerimônia para ver o quanto a trajetória de Ainda Estou Aqui e a (aparente) queda de seu rival irão se traduzir na premiação.