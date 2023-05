Como ficará a franquia ‘Velozes e Furiosos’ após o décimo filme?

A franquia Velozes e Furiosos está prestes a lançar seu 11⁰ filme, contando com o spin-off focado nos personagens Hobbs e Shaw. Se somarmos a bilheteria desses dez filmes já lançados, de acordo com o Box Office Mojo, chegamos na exorbitante quantia de mais de US$ 6,6 bilhões. Por isso, seria muito inesperado se a Universal Studios realmente colocasse um ponto final nessa história, como Vin Diesel vem prometendo há algum tempo.

Vin Diesel ao lado da atriz portuguesa Daniela Melchior, que vive uma brasileira no novo Velozes e Furiosos. Foto: Universal Pictures/Divulgação

De acordo com ele, que é um dos produtores da saga, Velozes e Furiosos 10 é o último filme. No entanto, tem um truque nessa afirmação: assim como aconteceu com as últimas histórias de Vingadores, Harry Potter e Jogos Vorazes, a história desse último capítulo será dividida em duas ou três partes. A primeira lançada agora, a segunda em 2024 e a terceira, ainda não confirmada pelo estúdio responsável, sairia só em 2025 ou, ainda, em 2026.

Ainda que tenha muita estrada para que a franquia central chegue ao fim, Vin Diesel já contou que existem vários projetos sendo desenvolvidos em paralelo – os tais spin-offs.

Já é muito difundida a ideia de que um filme focado nas mulheres de Velozes e Furiosos, geralmente colocadas à margem nas histórias, seja realidade. “Eu adoraria ver uma mulher ‘Fast’”, disse a diretora de cinema da Universal Pictures, Donna Langley, em entrevista ao site Business Insider. Acrescentando ainda: “Assim como Vin [Diesel]. Temos tantas personagens femininas ótimas e incríveis em nossa franquia e agora há a nova adição de Brie Larson para adicionar à lista incrível. Eu adoraria nos ver fazer um ‘Fast’ feminino”.

Jason Momoa em Velozes e Furiosos 10. Foto: Giulia Parmigiani/Universal Pictures

Além disso, ainda falando no universo feminino da saga, Vin Diesel comentou, em entrevista à Variety, que os roteiristas da franquia estão trabalhando em um spin-off focado em Cipher, vilã interpretada por Charlize Theron que volta em Velozes e Furiosos 10.

Outro spin-off que é quase certo é o segundo filme de Hobbs e Shaw, os personagens de Dwayne Johnson e Jason Statham. Ao Comicbook.com, a produtora do filme, Hiram Garcia, confirmou que uma sequência está sendo desenvolvida para continuar além da saga original. Nem mesmo a briga entre The Rock e Vin Diesel deve impedir a continuação.