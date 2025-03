Como Mikey Madison superou uma timidez debilitante, trocou o cavalo pelo cinema e estourou com Anora

Mikey Madison, como ela mesma admite, chora muito. Esteja feliz ou triste, é assim que ela se expressa.

Mas quando ela estava morando no bairro de Brighton Beach, no Brooklyn, para filmar Anora, filme de Sean Baker sobre uma trabalhadora do sexo durona que impulsivamente se casa com o filho de um oligarca russo, ela descobriu que as lágrimas não vinham fácil. “Eu ficava, tipo, segurando de um jeito que eu não segurava antes”, ela lembrou. “E ficava me perguntando, tipo, ‘Será que estou anestesiada? O que está acontecendo aqui?’”

No fim, ela entendeu que era algo diferente: a personagem-título, conhecida como Ani, estava se apossando dela de uma forma que nunca tinha acontecido na sua carreira. Ela tinha ouvido colegas atores falarem sobre esse tipo de coisa, mas nunca tinha vivido na pele.

Faz sentido que Ani exerça um certo poder sobre Madison, porque Anora é um filme monumental na carreira da atriz de 25 anos. Embora ela tenha interpretado papéis memoráveis nos filmes Era Uma Vez... em Hollywood (2019) e Pânico (2022) e um papel crucial em Better Things, a aclamada série da FX, Anora a eleva a um novo escalão em Hollywood.

Quase assim que o filme estreou em Cannes, Madison recebeu aquele tratamento “nasce uma estrela” e foi apontada como potencial indicada ao Oscar. Quando Anora chegou ao Telluride Film Festival alguns meses depois, um produtor disse à Variety: “Preciso trabalhar com Mikey Madison o mais rápido possível”.

Mikey Madison, protagonista de 'Anora', no Screen Actors Guild Awards em 23 de fevereiro de 2025. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

O filme começa numa noite em seu clube de striptease, quando seu chefe a manda conversar com um cliente, Ivan (Mark Eydelshteyn), que pediu uma garota que falasse russo. Acontece que ele é extremamente rico, e seu romance relâmpago leva a um casamento rápido. Mas quando os pais dele descobrem e despacham capangas para providenciar a anulação, Ani se recusa a aceitar tudo de cabeça baixa. Ela briga contra homens com o dobro do seu tamanho com gritos perfurantes e chutes poderosos.

Apesar de toda essa ferocidade, Madison também mostra como a casca grossa de Ani é uma forma de autodefesa contra um mundo que recompensa aquelas pessoas – como Ivan – que têm acesso fácil ao dinheiro e encontra novas maneiras de punir aquelas que não têm. Ao longo do filme, você vê a exaustão se infiltrar no rosto dela, que antes brilhava com a possibilidade de um final de conto de fadas.

Se, nas telas, Madison interpreta personagens atrevidas e garotas descoladas que podem ser maniacamente vilanescas – tocaram fogo nela em dois filmes – fora de cena ela é uma pessoa doce, de fala mansa. No começo da nossa entrevista, aconchegada num suéter quentinho, ela anunciou que mais tarde naquele dia iria visitar o coelho de um dos produtores de Anora. Ela percebeu como esse comentário me pegou desprevenida.

“Só falei nisso porque estou tão animada para conhecer o coelhinho que queria compartilhar”, ela disse, acrescentando: “É gostoso passar um tempo com os animais”.

Conhecendo seu trabalho, fiquei surpresa com esse jeito de ser – e Baker também ficou quando a conheceu. O diretor começou a prestar atenção em Madison quando ela apareceu no final de Era Uma Vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino, como uma integrante da família Manson que gargalha da ideia de matar estrelas de TV com uma alegria assustadora. Baker assistiu ao filme três vezes no cinema. Depois que a viu em Pânico, ele contatou o agente dela.

Ele obviamente não esperava que ela fosse uma assassina sanguinária, mas, ainda assim, ficou surpreso com o tanto que ela era diferente daquela pessoa na tela.

“Quando ela chegou”, ele disse numa entrevista, “estava com um vestido de verão, toda tímida e reservada. Foi, tipo, ‘Oh, meu Deus, você não tem nada a ver com suas personagens’.”

“Assim que vi isso”, ele acrescentou, “pensei, ‘Oh, ela pode alcançar esses lugares, mesmo que não seja essa pessoa’.”

Madison começou a atuar como um jeito de sair de seu casulo. Ela cresceu na região de Woodland Hills, em Los Angeles, filha de psicólogos, e desde muito jovem lutou contra o que chamava de timidez debilitante.

Em alta Cultura Oscar 2025: veja o que disseram os filhos de Rubens e Eunice Paiva sobre ‘Ainda Estou Aqui’ Onde assistir ‘Anora’, Melhor Filme do Oscar 2025 Affonso Romano de Sant’Anna, que deixa legado de paixão e coragem, não temia desagradar “Eu via os atores e atrizes vivendo conexões e experiências profundas, emocionais e íntimas nos filmes, e era tão comovente e significativo para mim que eu pensei, ‘Isso parece divertido’, ou, ‘Parece ser um lugar seguro para explorar todas essas coisas sem ter que fazer tudo isso na vida real’.” Antes de decidir que estava interessada em atuar, por volta dos 14 anos de idade, inspirada pelos filmes de Molly Ringwald, ela se dedicou à equitação e até mesmo escolheu fazer escola em casa para passar dias inteiros no celeiro. Os animais eram, e ainda são, seu lugar seguro. (Ela mora em Los Angeles com um mix de Chihuahua chamado Jam e um gato majestoso chamado Biscuit – e sonha um dia ter uma fazenda para animais resgatados). Depois que se comprometeu com a atuação, ela se jogou nisso com o mesmo fervor que tinha por cavalgar. Sua mãe sugeriu que ela começasse no teatro comunitário, mas Madison queria tentar cinema e televisão, embora mal fizesse contato visual com as outras pessoas.

Aos 16, ela começou seu papel de destaque como Max, a filha adolescente mal-humorada de Better Things. Pamela Adlon, que estrelou e ajudou a criar a série, disse numa entrevista por telefone que, no início, Madison ainda estava verde, mas ansiosa por conhecimento: “O negócio é que ela queria muito aprender e saber, então ela era minha argila, minha massa de modelar”.

Seus colaboradores notam que Madison tem um lado estudioso. Tyler Gillett, que a codirigiu em Pânico com junto Matt Bettinelli-Olpin, descreveu-a como alguém que sabe ouvir. “Acho que ela presta atenção num nível diferente, que ela absorve o mundo ao redor de um jeito diferente”, ele disse.

Mesmo trabalhando juntas por apenas uma semana em Era uma vez em… Hollywood, ela era “flexível, comprometida, curiosa e sedenta”, sua colega de elenco Maya Hawke escreveu por e-mail.

Anora deu a Madison a chance de aplicar essa abordagem quase acadêmica ao seu trabalho. Embora Baker já tivesse a ideia geral para Anora antes de Madison entrar no projeto, assim que ela foi escalada, ele começou a escrever a personagem pensando em Madison, pedindo suas opiniões conforme avançava no roteiro.

Mikey Madison em 'Anora'. Foto: Neon/Divulgação via Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo

“No primeiro dia em que nos conhecemos, ele falou, ‘Tem alguma coisa que você queira fazer neste filme? Você tem algum talento?’ E eu fiquei sem resposta, porque, como atriz, nunca tinha ouvido essa pergunta de um diretor, fiquei meio sem palavras”, ela lembrou. “Acho que, naquele momento, eu ainda não tinha ganhado minha voz, não tinha confiança para expor minhas ideias e minhas opiniões.”

Com o tempo, ela tomou coragem. Uma de suas sugestões? “Quanto mais briga, melhor”.

Para se tornar Ani, Madison leu autobiografias de profissionais do sexo, por fim chegando a Modern Whore, de Andrea Werhun, que ela disse ter deixado todo sublinhado e cheio de anotações. (Werhun foi consultora do filme.) Ela assistiu a tudo que pôde sobre a vida de strippers, como documentários e vídeos do YouTube.

Além de falar com consultoras sobre o filme, ela foi a clubes de striptease em Los Angeles e em Nova York, onde observou e até ganhou umas danças.

“Eu estava convencido de que ela era Anora e estava ansioso para ver tudo na tela”, disse Baker, “mas não sabia que ela estava indo para esses lugares”.

“Fala sério”, ele acrescentou, “ela fez três meses de aulas de pole dance para passar vinte segundos no pole.”

Sobre isso: Madison estava decidida a ficar pendurada de cabeça para baixo numa cena rápida, e quando uma professora disse que ela nunca seria capaz de fazer isso, ela não se deixou desanimar: treinou com Kennady Schneider e até instalou um pole na sala de casa para praticar.

Cada faceta da personagem significava uma oportunidade para um mergulho profundo. Ela estudou russo para as vezes em que a personagem fala com um sotaque reconhecidamente ruim. “Achei que jamais conseguiria dominar a língua, então pensei, vou dedicar cada minuto acordada a ouvir russo”. Ela até adormecia com gravações no idioma.

Cerca de um mês antes das filmagens, ela se mudou para um apartamento em Brighton Beach com seu gato para aperfeiçoar ainda mais o sotaque do Brooklyn de Ani e visitar mais clubes de strippers.

“Ela entendeu tanto a personagem na época em que estávamos filmando que eu podia confiar que sua improvisação seria precisa e realmente entregaria em termos de exposição”, disse Baker.

Madison também não se intimidou com as muitas cenas de nudez e sexo do filme. Por causa de sua confiança em Baker, ela recusou trabalhar com uma coordenadora de intimidade, embora esteja ansiosa para trabalhar com uma “dependendo do caso”, disse ela.

Ela gostou particularmente de filmar as cenas improvisadas de lap dance, nas quais conseguiu explorar a psicologia de uma dançarina tentando estabelecer uma conexão rápida com o cliente.

“Eu me senti confortável, acho que porque Ani também estava confortável. Nunca passou pela minha cabeça ficar nervosa ou algo assim”, ela disse.

Isso não quer dizer que Madison não se esforçou. A cena mais difícil foi a última do filme, um desnudamento de alma. Para chegar àquele lugar emocionalmente cru, ela ouviu uma mensagem de voz antiga do pai. Foi um pouco embaraçoso quando Baker a tocou no viva-voz para seu colega de elenco.

Madison continua próxima da família, e seu irmão gêmeo a acompanhou em alguns festivais. Mesmo que ela se abstenha das redes sociais, seu pai a persegue online. “Ele deve estar seguindo um monte de coisas, porque me manda mensagens tipo, ‘Oh, eu vi esse negócio aqui’ ou ‘Gostei de você com essa roupa’, e eu fico, tipo, ‘O que você quer dizer com isso?’”, ela disse.

Mark Eydelshteyn e Mikey Madison em cena de 'Anora' Foto: Universal Pictures/Divulgação

Sua família, que não trabalha na indústria do entretenimento, está tentando entender o turbilhão da temporada de premiações. A própria Madison também não compreende muito bem a atenção que está recebendo agora.

“Eu entenderia a curiosidade pela personagem, mas isso foi algo que eu nunca entendi de verdade – essa curiosidade pela atriz em si”, ela disse.

Baker disse que achava que Madison tem potencial para ser a próxima Margot Robbie ou Emma Stone – “ela tem o talento, a beleza, a determinação” – mas também notou que ela está relativamente desconectada para uma jovem estrela de Hollywood. Madison não tem conta no Instagram (nem em qualquer outra rede). “Ela não é seduzida por essas coisas”, ele disse, está mais interessada em viver no “mundo real e na natureza”.

Por enquanto, ela está procurando outro papel com o qual possa se conectar tanto quanto Ani e um cineasta que a inspire tanto quanto Baker. Ela também está querendo interpretar alguém mais parecido com ela.

“Acho que nunca interpretei uma personagem que se parecesse muito comigo, é uma coisa em que tenho pensado e que estou interessada em fazer”, ela disse. “Não sei como seria esse processo, nem como seria a personagem.”

Entrevista publicada no NYT em outubro de 2024

/ TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU