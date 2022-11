Confira 12 filmes nostálgicos para assistir no streaming neste Halloween

Publicidade

O Halloween acontece nesta segunda, 31, e muita gente deve aproveitar para assistir produções sobre o tema. Se você não se interessou tanto pelas novas produções, mas quer assistir alguns clássicos, confira algumas dicas de filmes nostálgicos sobre o tema para assistir no streaming.

Abracadabra - Disney+

O primeiro filme de 1993, mostra Winnie, Sarah e Mary, três bruxas do século XVII, que chegam ao século XX depois de seus espíritos terem sido evocados no Dia das Bruxas. Estreladas por Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy, elas estavam banidas há 300 anos por prática de feitiçaria. Já no segundo filme, lançamento recente do Disney+, as bruxas estão de volta causando ainda mais confusão em Salem, com direito a cenas das personagens quando eram crianças.

Os Goonies - Apple TV+ - Amazon Prime Video - YouTube - Google Play Filmes e TV

Um grupo de amigos mora em um bairro chamado Goon Docks, e estão tentando encontrar um jeito de salvar suas casas da execução hipotecária. Enquanto pensam em algo, descobrem um antigo mapa do tesouro perdido de Willy Caolho, um pirata do século 17. As crianças decidem embarcar em uma aventura para tentar achar o tesouro, e assim salvar suas casas, mas vão acabar sendo perseguidos por criminosos, que também querem o tesouro.

Halloweentown - Disney+

A franquia Halloweentown é composta por quatro filmes, Halloweentown, Halloweentown 2: A Vingança de Kalabar, Halloweentown: O Portal, e Regresso a Halloweentown. Em seu aniversário de 13 anos, Marnie descobre que vem de uma família de bruxos, e decide seguir sua avó até Halloweentown, um lugar onde monstros e bruxas vivem. Agora, junto de seus irmãos, ela terá que ajudar sua avó a salvar a cidade de uma suposta maldição.

Convenção das bruxas - Apple TV+ - YouTube - Google Play Filmes e TV

O primeiro filme de 1990, gira em torno de Luke, um jovem que está hospedado em um hotel na Inglaterra com a avó, que acaba espiando uma convenção de bruxas e descobre que elas estão planejando transformar todas as crianças do mundo em ratos. Já na versão de 2020, podemos acompanhar a mesma trama, mas com alguns detalhes e atores diferentes, entre eles Anne Hathaway e Octavia Spencer.

Feitiço das Gêmeas - Google Play Filmes e TV

Estrelado por Mary-Kate Olsen e Ashley Olsen, Kelly Farmer e Lynn Farmer são irmãs gêmeas que roubam um poderoso amuleto e se transformam em bruxas boazinhas para salvar sua tia Sophia, a única esperança de um empréstimo para livrar sua família de dívidas, que está presa em um mundo paralelo pela sua irmã gêmea bruxa, a tia Agatha.

A Família Addams - Netflix - Paramount+ - Amazon Prime Video

A Família Addams possui algumas versões de filmes e séries, incluindo animações, a história dessa família bizarra e assustadora é baseada na série de quadrinhos do cartunista Charles Addams. A história gira em torno de Mortícia, Gomez, tio Fester, Wandinha e o Feioso. Estrelado por Anjelica Huston, Christina Ricci e Raúl Juliá, o filme de 1990 é considerado por muitos fãs um verdadeiro clássico da comédia e terror.

Os Fantasmas Se Divertem - HBO Max - Amazon Prime Video - Apple TV+ - YouTube - Google Play Filmes e TV

Após Barbara e Adam morrerem em um acidente de carro, eles ficam presos em sua antiga casa. Quando uma família se muda para o local, o casal de fantasmas tenta assustá-los, mas não tem sucesso. Dessa forma, eles decidem contratar um fantasma especialista em assustar humanos.

Os Caça-Fantasmas - HBO Max - Amazon Prime Video - Apple TV+ - YouTube - Google Play Filmes e TV

A produção de 1984, acompanha uma equipe de cientistas que perdem o emprego em uma universidade de Nova York. Então, eles decidem se tornar caçadores de fantasmas e planejam uma batalha de alta tecnologia com o sobrenatural por dinheiro. Com isso, encontram uma porta de entrada para outra dimensão que lançará o mal sobre a cidade que moram. Agora, os caça-fantasmas precisam impedir que Nova York seja destruída. Existem algumas sequências do filme, e até outras versões.

Twitches: As Bruxinhas Gêmeas - Disney+

No primeiro filme de 2005, duas irmãs gêmeas são separadas no nascimento e adotadas por famílias diferentes. Alexandra Fielding e Camryn Barnes se reencontram no seu aniversário de vinte e um anos e percebem que seus poderes mágicos ficam ainda mais fortes quando estão juntas. Dessa forma, terão que usar esses poderes para salvar o lugar em que nasceram, onde vive sua mãe biológica. Já na sequência de 2007, as irmãs acreditam que seu pai desaparecido pode estar vivo.

As Bruxas de Eastwick - Amazon Prime Video - Apple TV+ - YouTube - Google Play Filmes e TV

Alex Medford, Jane Spofford e Sukie Ridgemont moram em Eastwick e estão entediadas e infelizes. Se sentindo solitárias, carentes e sexualmente reprimidas, elas idealizam um homem ideal e são surpreendidas pela chegada do sedutor e misterioso Daryl Van Horne na cidade. No entanto, o homem começa a satisfazer todos os desejos das amigas, gerando uma verdadeira guerra entre elas.

Meu Amigo Bicho-Papão - Disney+

Situações estranhas começam a acontecer em Middleberg, a cidade em que a jovem Frances mora, e todos acham que é sua culpa. Frances até começa a questionar se não está ficando louca, até encontrar as respostas de tudo no amigo imaginário de seu irmão, Darwin.

Da Magia à Sedução - HBO Max - Apple TV+ - YouTube - Google Play Filmes e TV

Interpretadas por Sandra Bullock e Nicole Kidman, as irmãs Sally Owens e Gillian Owens nasceram em uma família de bruxos, mas têm evitado fazer magia. Entretanto, quando o namorado de Gillian morre envenenado pelas duas por ser muito agressivo, as irmãs se arrependem e decidem usar magia para tentar trazer ele de volta à vida para evitar consequências. A ideia não dá muito certo, já que acabam injetando no cadáver do homem um espírito do mal que vai ameaçar toda a linhagem da família.