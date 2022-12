Confira 12 filmes nostálgicos para assistir no streaming neste Natal

O ano de 2022 praticamente chegou ao fim, mas as comemorações ainda vão acontecer. Que tal assistir a alguns filmes nostálgicos de Natal depois da ceia para descansar um pouco, e ficar com a família e amigos? Ou só comemorar a data de uma forma mais tranquila. Confira a seguir uma seleção de produções nostálgicas que estão disponíveis nos serviços de streaming.





Natal em Família - Disney+

Jake é um estudante universitário super mimado que só pensa em chegar na casa dos pais a tempo da véspera de Natal para ganhar o Porsche que seu pai prometeu, mas para isso acontecer o personagem vai enfrentar uma série de confusões pelo caminho que o faz repensar sobre suas atitudes.

Esqueceram de Mim - Disney+

A família de Kevin McCallister planeja passar o Natal em Paris, mas o jovem não se comporta na noite anterior da viagem, e sua mãe o faz dormir no sótão como castigo. Bravo, ele deseja que sua família não estivesse em casa, e após irem para o aeroporto sem Kevin porque esqueceram dele, o personagem acorda e acredita que o seu desejo se tornou realidade. No entanto, ele não ficará completamente sozinho como desejou.





12 Encontros Antes do Natal - Disney+

Na véspera de Natal, Kate Stanton tenta reconquistar seu ex-namorado, e acaba arruinando seu encontro com um outro pretendente. Por uma reviravolta do destino, a personagem consegue a chance de reviver a data doze vezes e aproveita a oportunidade para reparar seus erros.

Um Herói de Brinquedo - Disney+

Howie Langston é um homem de negócios muito ocupado e não tem tempo para mais nada, nem para seu filho Jamie. Depois de perder um momento importante na vida do filho, o personagem promete compensá-lo com o brinquedo mais disputado do Natal. Infelizmente o brinquedo esgota super rápido, mas Howie fará de tudo para cumprir sua promessa.





Meu Papai é Noel - Disney+

O Papai Noel sofre um acidente entregando presentes na casa do vendedor de brinquedos Scott Calvin após cair do telhado de sua casa. Machucado, o bom velhinho não consegue continuar seu trabalho e resolve pedir a ajuda de Scott para salvar o Natal. O personagem aceita, mas logo percebe que está engordando e ganhando barba, transformando-se no novo Papai Noel. O filme ganhou mais duas continuações, ‘Meu Papai é Noel 2′ (2002) e ‘Meu Papai é Noel 3′ (2006).

Milagre na Rua 34 - Disney+

É Natal, e Susan Walker, uma jovem inteligente, diz que o Papai Noel não existe. No entanto, em um certo dia, um senhor é contratado para trabalhar como Papai Noel na loja de brinquedos em que sua mãe trabalha. Para sua surpresa, ele afirma ser o verdadeiro Papai Noel que está ali justamente para provar para ela e para outras pessoas que ele é real.









O Grinch - Netflix

Grinch é muito rabugento e mal-humorado, e quer acabar com o Natal dos cidadãos de Quemlândia. Como odeia a data comemorativa, seu plano é roubar dos moradores tudo que tenha ligação com o evento, até que a jovem Cindy Lou Who resolve ficar amiga dele. Agora, Grinch será surpreendido com uma amizade inesperada.









Férias Frustradas de Natal - HBO Max - Amazon Prime Video - YouTube - Google Play Filmes e TV

Clark Griswold promete à sua família um Natal especial, com tudo pronto, o personagem convida o resto dos parentes para estar com eles. O caos surge, quando chega a véspera da data comemorativa, e uma série de coisas começam a dar errado, causando muita confusão durante os preparativos.

Um Duende em Nova York - Amazon Prime Video - Apple TV+ - YouTube - Google Play Filmes e TV

Sem querer, Buddy foi levado para o Polo Norte quando era criança, mas foi criado, até se tornar adulto, entre os duendes do Papai Noel. Como sempre se sentiu deslocado, o personagem decide viajar para Nova York,para encontrar seu verdadeiro pai.





Simplesmente Amor - Apple TV+ - YouTube - Google Play Filmes e TV

Conheça nove histórias que se misturam mostrando as complexidades do amor. Entre alguns dos personagens, está o recém-eleito primeiro-ministro britânico, David, que se apaixona por uma funcionária jovem. Uma desenhista gráfica, Sarah, que tem uma vida amorosa complicada, porque precisa cuidar de seu irmão doente. Harry, um homem casado que se sente atraído por sua nova secretária. As histórias dos personagens se juntam em Londres, e atingem o seu clímax na noite de Natal.









O Amor Não Tira Férias - Netflix - Apple TV+ - Amazon Prime Video

A norte-americana Amanda Woods tem uma carreira promissora em uma agência de publicidade, mas está triste porque terminou recentemente o seu namoro. Já a inglesa Iris Simpkins trabalha em uma coluna sobre casamento famosa no Daily Telegraph, de Londres, e não tem muita sorte em seus relacionamentos. Durante a época de Natal, ambas decidem trocar de casa por meio de um programa de intercâmbio de casas e acabam conhecendo outros homens.









Um Natal Muito, Muito Louco - HBO Max - Amazon Prime Video - YouTube - Google Play Filmes e TV

Luther Krang e Nora Krang sempre passam o Natal em família com sua filha Blair, mas dessa vez os planos mudaram porque a jovem estará ocupada trabalhando. Dessa forma, pensando que passariam a data comemorativa sozinhos, Luther tem a ideia de fazer uma excursão ao Caribe após ver um cartaz de uma agência de viagens. No entanto, essa ideia não agrada nem um pouco os vizinhos do casal. Após muita confusão com a vizinhança, os personagens são obrigados a passar o Natal em casa quando a filha liga de última hora e avisa que poderá voltar. Agora, eles terão que correr contra o tempo para conseguir organizar tudo.