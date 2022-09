Confira cinco filmes com Viola Davis para assistir no streaming

Viola Davis há muito se tornou sinônimo de sucesso. A atriz está no Brasil para divulgar o filme A Mulher Rei, que estreia nesta quinta-feira, 22, nos cinemas brasileiros. Longa conta a história das mulheres guerreiras de Dahomey - hoje Benin - no século 19.

Viola Davis em cena de 'A Mulher Rei', que estreia nesta quinta-feira, 22, nos cinemas brasileiros. Foto: Sony Pictures via AP

Leia também ‘É a chance de nós, mulheres negras, sermos vistas’, diz Viola Davis sobre ‘A Mulher Rei’

Vencedora de três dos principais prêmios da dramaturgia americana - Oscar, Emmy e Tony -, Viola é uma das mais aclamadas atrizes de Hollywood, chamando sempre atenção para a visibilidade de pessoas pretas nas artes dramatúrgicas.

Antes de conferir A Mulher Rei no cinema, que tal dar uma olhada em cinco produções que contam com a presença de Viola no elenco e que estão disponíveis nas principais plataformas de streaming do país?

Confira 5 filmes com Viola Davis para assistir no streaming

Um Limite Entre Nós

Continua após a publicidade

Baseado na peça teatral de mesmo nome, o filme acompanha a vida de um jogador de beisebol aposentado, que sonhava em se tornar uma grande estrela do esporte durante sua infância e que, agora, trabalha como coletor de lixo para sobreviver. Foi por conta desse filme que Viola levou para casa o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, em 2017. O filme também está disponível na Netflix.

As Viúvas

No filme de Steve McQueen, Viola Davis vive a viúva de um assaltante, interpretado por Liam Neeson, que morre depois de ter um assalto frustrado pela polícia, junto com sua gangue. Sua viúva, Veronica, pressionada para dar conta do dinheiro roubado pelo marido, se une às outras viúvas para realizar o roubo, contando com as anotações do marido em um caderno. Também disponível na Netflix.

A Voz Suprema do Blues

O filme acompanha Ma Rainey, papel de Viola Davis, em Chicago, 1927, durante a gravação de um álbum mergulhada em tensão entre seu trompista Levee (Chadwick Boseman) e a gerência branca que está determinada a controlá-la. O longa, que também está disponível na Netflix, foi o último trabalho de Boseman.

Continua após a publicidade

Esquadrão Suicida

O filme acompanha um grupo de vilões que tem o nome de Esquadrão Suicida, baseado nas histórias em quadrinhos da DC Comics. Viola interpreta Amanda Waller, responsável pelo programa Força-Tarefa X, quwe tem o objetivo de destruir um laboratório da era nazista e encontrar encontrar o alienígena Starro, o Conquistador. O longa faz parte do Universo Estendido da DC. Disponível na HBO Max.

BÔNUS: Uma série com Viola Davis para assistir no streaming

Como defender um assassino (How to Get Away With Murder)

Se é para ver Viola em cena, por que não acompanhá-la durante seis temporadas de uma série? Melhor ainda se for uma produção com “selo” Shonda Rhimes, que assina a produção executiva de Como defender um assassino. Na série, Viola é Annalise Keating, renomada professora de direito de uma prestigiada universidade e que se envolve numa trama de assassinato ao lado de cinco de seus alunos, a quem ela escolhe como estagiários. Foi por causa dela que Viola ganhou o Emmy de melhor atriz em série de drama. Inteiramente disponível na Netflix.

Continua após a publicidade