Confira filmes sobre Lula disponíveis para assistir no streaming

Luís Inácio Lula da Silva, eleito presidente do Brasil nas eleições no último domingo, já foi tema de uma série de produções. Confira abaixo três filmes com foco em Lula que estão disponíveis para assistir no streaming.

Lula, o Filho do Brasil (2009)

A cinebiografia de Fábio Barreto traz Rui Ricardo Diaz como Lula em idade adulta. O longa aborda desde a sua infância sofrida no Nordeste e no litoral de São Paulo até o início de sua vida profissional e seu envolvimento com sindicatos na região do ABC Paulista, passando inclusive por dramas pessoais como a perda de sua primeira esposa, sua prisão e o momento em que perdeu um dedo. O longa, porém, não se aprofunda no cotidiano do político após ser eleito presidente da República.

Disponível para assistir no Globoplay.





Entreatos (2004)

Cena de Entreatos, documentário de João Moreira Salles, que tem como foco a campanha de 2002 Foto: Walter Carvalho

João Moreira Sales e sua equipe acompanharam o dia a dia do então candidato a presidente pelo PT na eleição de 2002, a primeira em que saiu vitorioso para o cargo. É possível acompanhar desde seu contato com barbeiros ou desconhecidos, até suas conversas com pessoas mais próximas, como seu então vice, José Alencar, ou José Dirceu, além de bastidores de gravação de campanhas publicitárias e debates televisivos.

Disponível para assistir no Globoplay.





ABC da Greve (1979)

Documentário de Leon Hirszman foi lançado em 1979 Foto: Reprodução

O filme retrata, conforme o nome indica, greves na região paulista que engloba as cidades de Santo André, São Caetano e, principalmente, São Bernardo. Lula aparece em Imagens da época da ditadura militar [1964-1985], discursando como líder sindical, por vezes de camisa desabotoada e cigarro em mãos.

Disponível para assistir no Looke.