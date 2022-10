Confira os destaques deste sábado da 46ª Mostra Internacional de cinema de São Paulo

Carvão

Dir. Carolina Markowicz

Irene e o marido, Jairo, são donos de uma pequena carvoaria no quintal de casa, numa cidade do interior. Levam uma rotina pacata, mas tudo muda quando decidem hospedar em sua casa, em troca de uma boa quantidade em dinheiro, um estrangeiro misterioso. Ele transforma, não necessariamente para melhor, a dinâmica da vida da família de Irene, além de os colocar em risco.

Onde? Vão-livre do Masp às 19h30 (Av. Paulista, 1578 - Bela Vista)

exibição e sujeita a lotação dos 500 lugares disponíveis

Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor

Dir. Alfredo Manevy

O documentário celebra o legado poético de Lupicínio Rodrigues, investigando a contribuição musical e o contexto histórico desse compositor nascido no Rio Grande do Sul e autor de sucessos que ultrapassam gerações.

Onde? Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca às 20h30

O cantor e letrista Lupicínio Rodrigues, que ganha documentário na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo Foto: Acervo Estadão

Transe

Dir. Carolina Jabor e Anne Pinheiro Guimarães

Luisa é uma jovem atriz que vive com seu namorado, o músico Ravel. Ela conhece Johnny, um espírito livre, e os três vivem um relacionamento baseado no amor livre quando um perigo iminente ameaça colocar o futuro de todos em risco.

Onde? Espaço Itaú de Cinema da Augusta às 20h30

À Noite Todos os Gatos São Pardos

Dir. Valentin Merz

Uma equipe está filmando um filme de época libertino no interior quando Valentin, o diretor, repentinamente desaparece. Enquanto a polícia começa suas investigações, a filmagem continua, mas toma um estranho e inesperado rumo. Robin, o cinegrafista e amante do diretor, cumpre uma promessa que o leva até a costa do Oceano Pacífico no México.

O diretor de cinema Valentin Merz na divulgação de seu longa mais recente, exibido no Destival de cinema de Locarno na Suíça, e, agora, na Mostra de Cinema de São Paulo Foto: EFE

Onde? Instituto Moreira Salles às 21h

O Porão da Rua do Grito

Dir. Sabrina Greve

Nesta fábula de horror, inspirada em João e Maria, Jonas e Rebeca, irmãos órfãos, vivem num antigo casarão com a avó debilitada, e uma misteriosa criança escondida no porão. Rebeca busca mudar de vida, mas Jonas resiste, assombrado pelos fantasmas da casa.

Onde? Na Sala Grande Otelo, da Cinemateca Brasileira, às 21:30