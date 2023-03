Crítica: ‘Pânico VI’ se passa em Nova York e dá vexame

AP - Em Pânico VI, o assassino em série psicótico conhecido como Ghostface é solto nas ruas da cidade de Nova York (bocejo). O ex-terror da cidade fictícia de Woodsboro, na Califórnia, fez uma viagem pelo país até a cidade que nunca dorme, trazendo sua máscara assustadora, capa preta e impressionante suprimento de adagas. Mas ele está perdido na cidade grande, um slasher feito pequeno em seu novo playground.

Sem desrespeito ao Sr. Stabby-Stabby, mas Nova York é onde você leva gritos de um vendedor de cachorro-quente enlouquecido, briga por estacionamento no centro da cidade, paga US$ 8 por um pacote de chiclete e encontra aproximadamente seis banheiros públicos para 8 milhões de pessoas. Ghostface, cara, melhore seu jogo de sustos na Big Apple. Esta é a cidade onde vive Pizza Rat. Esta é uma cidade onde os alunos do ensino médio usam tchacos.





Cena do filme 'Pânico VI' Foto: Paramount Pictures





Apesar da mudança de cenário, Pânico VI é menos uma sequência e mais um gaguejar, um meio-filme com algumas punhaladas muito satisfatórias, mas sem progresso real ou mesmo movimento. E, para aproveitar ao máximo esta “sequência da sequência”, você precisa ter assistido à maioria dos outros.

Os quatro principais sobreviventes do quinto Pânico estão todos aqui um ano depois - as irmãs Carpenter, Sam e Tara (Melissa Barrera e Jenna Ortega) e a presunçosa dupla de irmãos interpretada por Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown. Eles se autodenominam o Core Four. “Os sobreviventes precisam ficar juntos”, diz o irmão.

A mesma equipe de direção de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett retorna, assim como os roteiristas James Vanderbilt e Guy Busick, que desta vez fazem algumas críticas às mídias sociais e à fama. Courteney Cox também está de volta, o último membro original do elenco - ou “um legado”, como ela é chamada - a aparecer na franquia. Isso pode não ser uma coisa tão vangloriosa.

Sam Carpenter está firmemente na mira de Ghostface - ou mais de um Ghostface, se o padrão persistir - e tentando escapar de sua herança (e notoriedade) como filha de um serial killer anterior. Os corpos começam a cair rapidamente. “Isso não é culpa sua, Sam”, diz a irmã. “Mas é”, responde Sam. E há alguns sinais perturbadores de que um assassino latente também se esconde em seu coração.

Os cineastas escolheram um quadro e tanto - e desperdiçaram. Ao contrário da franquia John Wick, o pessoal de Pânico VI parece intimidado pela cidade em que aterrissaram. Esperávamos que Ghostface cortasse Elmo, personagem da Vila Sésamo, na Times Square. Queríamos manos financeiros em coletes bufantes e hipsters do Brooklyn com pelos faciais estranhos para sangrar. Queríamos que os presunçosos ricos do Upper East Side com seus cachorrinhos tivessem os rostos respingando. Em vez disso, a cidade parece humilhar Ghostface, tornando-o apenas mais um turista fácil de ignorar pagando caro por bolsas falsificadas na rua.









Há cenas de luta em uma bodega e em um apartamento de luxo no Upper West Side, mas talvez a melhor sequência de Nova York seja em um trem lotado do metrô, onde Ghostface está à vista de todos. O filme se passa no Halloween e, portanto, o trem está lotado de caras assustadores, universitários alterados e saqueadores mascarados - em outras palavras, uma terça-feira normal. Qualquer um que tenha andado no metrô de Nova York nos últimos três anos nem se assustaria com o Ghostface. É possível até dar um dólar para ele ir embora.

A sequência segue a fórmula de se dobrar sobre si mesma, zombando de uma metaforma das convenções de terror que ela mesma ajudou a construir. “Estamos em uma franquia!”, um dos Quatro Núcleos explica e, de fato, Pânico VI começa com um professor de cinema falando sobre clichês do cinema e termina com um ataque de luta por suas vidas em um cinema abandonado. E assim, na conclusão, devemos seguir para a próxima sequência, sem fim à vista, e ouvir a cidade zombando alto de qualquer tolo que acredite conseguir assustá-la.