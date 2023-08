A vitória do ‘cinema crossfiteiro’: filmes sobre heróis sarados se tornam imbatíveis em streaming

THE NEW YORK TIMES | Na manhã seguinte ao upload de seu filme Froning: The Fittest Man in History na loja do iTunes, no início de outubro de 2015, o diretor Heber Cannon recebeu um telefonema de alguém do iTunes, que parecia perplexo.

Froning, um documentário sobre o quatro vezes campeão dos CrossFit Games, Rich Froning Jr., que Cannon fez como funcionário da equipe de mídia da CrossFit Inc., estava em terceiro lugar, logo abaixo de Jurassic World e da comédia de Melissa McCarthy A Espiã que Sabia de Menos. De acordo com Cannon, o representante do iTunes queria saber como um filme do qual nunca tinham ouvido falar acabou ao lado daqueles sucessos de bilheteria.

“Eles ligaram e disseram: ‘Quem são vocês? Como vocês fizeram isso? O que está acontecendo?’”, disse Cannon numa recente entrevista por vídeo. “Não tínhamos nem distribuição. Tínhamos acabado de fazer tudo por conta própria. Mas, quando lançamos o filme, foi uma explosão”.

Cena do filme de CrossFit 'Froning: The Fittest Man in History' Foto: Reprodução de Vídeo/YouTube/@CrossFitGamesTV

Cannon e seu parceiro criativo Marston Sawyers, que trabalham juntos sob o nome de Buttery Bros, emendaram Froning com uma série de documentários sobre atletas se apresentando nos CrossFit Games. Realizados anualmente desde 2007, primeiro em um rancho remoto em Aromas, Califórnia, e agora no Alliant Energy Center, com 10 mil lugares, em Madison, Wisconsin, os CrossFit Games testam atletas numa ampla gama de habilidades, como corrida, ciclismo e levantamento de peso, e são projetados para determinar o homem e a mulher mais sarados do planeta.

Os filmes, que incluem Fittest on Earth (2016), Fittest on Earth: A Decade of Fitness (2017) e The Redeemed and the Dominant: Fittest on Earth (2018), retratam os jogos em toda a sua agonia árdua e encharcada de suor.

É uma isca certeira para os crossfiteiros. Os documentários anuais da empresa são sucessos de streaming, sem nenhum sinal de que a demanda esteja diminuindo. Resurgence, de 2021, ficou no topo das paradas do iTunes em todo o mundo por três dias consecutivos. O mais recente, Fittest on Earth: Retro/Active, sobre a temporada de CrossFit Games de 2022, foi lançado em 30 de junho e continua sendo um dos principais documentários do iTunes dois meses depois.

Continua após a publicidade

Tyson Oldroyd, membro da equipe de mídia do CrossFit e produtor dos documentários, creditou seu sucesso a uma comunidade que está “muito doida” para ver seu esporte em ação. “Tivemos um sucesso maluco e empolgante no lançamento de nossos filmes ao longo dos anos, e o público continua aparecendo”, disse ele numa entrevista recente. “A comunidade CrossFit é e sempre foi ávida por nosso conteúdo”.

Nico Bade, proprietário da Mamba Gym e fundador da liga nacional alemã de CrossFit, a Fitness Bundesliga, comparou os crossfiteiros assistindo aos documentários aos fãs de basquete assistindo LeBron James na NBA. “Todo mundo tem seu herói no esporte, e queremos vê-los em ação, queremos vê-los nos bastidores”, disse Bade. “Como eles estão se aquecendo? O que estão comendo? Eles ficam nervosos antes da competição?”

A familiaridade com o CrossFit não é obrigatória para curtir esses filmes. Mas, disse Bade, ajuda ter feito esses tipos de exercícios para ter uma noção do que os competidores estão passando. “Se você não pratica o esporte, não tem sabe como é difícil”, disse ele.

Mariah Moore, que assumiu as funções de direção dos documentários em 2021, depois que Cannon e Sawyers foram demitidos, disse que os filmes são principalmente para um público interno. “Esses filmes foram feitos por crossfiteiros para crossfiteiros”, disse ela numa entrevista recente. “Como fazemos parte da comunidade, sabemos o que a comunidade quer assistir. Não precisamos parar e explicar o que é o CrossFit toda hora. Os telespectadores sabem. Nesse sentido, é uma franquia, tipo Velozes e Furiosos”.

Embora algumas pessoas descubram o CrossFit através dos documentários e não o contrário – particularmente quando alguns dos filmes começaram a ser transmitidos na Netflix e estavam disponíveis para assistir nos voos da Delta Air Lines, alcançando um público mais amplo – os crossfiteiros já formam uma plateia suficiente.

Continua após a publicidade

Justin LoFranco, o fundador do blog de notícias CrossFit Morning Chalk Up, apontou que, embora o crossfit “não seja muito popular”, os atletas de crossfit mostraram um “enorme poder de compra” como comunidade. “O crossfit não está na ponta da língua de todo mundo, não é a moda fitness do momento”, disse ele, mas acrescentou: “Se a 24 Hour Fitness lançasse um documentário, onde você acha que ficaria nas paradas?”

Este artigo foi originalmente publicado no New York Times.

/ TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU