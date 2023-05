O Cultura Inglesa Festival (CIF) deste ano traz uma mostra inédita com 12 filmes de cineastas britânicos das décadas de 1950 e 1960. A seleção será exibida na Cinemateca Brasileira, entre os dias 18 e 28 de maio com filmes que misturam neorrealismo, linguagem experimental e personagens anti-heróis.

Fazem parte da mostra, 12 longas de cineastas que contestaram o estereótipo do cinema britânico anti-intelectual e apresentaram temáticas sociais. A entrada é gratuita e os ingressos serão disponibilizados uma hora antes de cada sessão.

Cena de 'Se...', filme de Lindsay Anderson, que está na mostra Cultura Inglesa Festival. Foto: Paramount Pictures

A curadoria conta com títulos como Almas em Leilão, de Jack Clayton, indicado a oito Oscars; Se…, de Lindsay Anderson, marco da cinematografia britânica na época da contracultura dos anos 1960; Tudo começou num sábado, de Karel Reisz; e Uma Gota de Mel, de Tony Richardson, exemplo clássico de um gênero cinematográfico britânico chamado de Kitchen Sink, que partia de um estilo de realismo social para representar a classe trabalhadora. Ao lado de Lindsay Anderson e Karel Reisz, Tony Richardson, diretor de Odeio essa mulher, é o mais conhecido realizador do Free Cinema, um movimento britânico atrelado a uma “consciência social”.

A mostra será acompanhada de um minicurso, também realizado na Cinemateca Brasileira, que traça reflexões sobre o Cinema Novo Britânico (“British New Wave”) do ponto de vista de sua contribuição para o realismo cinematográfico no período do pós- Segunda Guerra Mundial.

O curso será dividido em quatro aulas: “1 - O Free Cinema dos anos 1950″; “2 - O Cinema Novo Britânico dos anos 1950 e 1960″; “3 - Reverberações na televisão: Ken Loach”; e “4 - Reverberações na música: dos Beatles ao Artic Monkeys”.

Cena de 'O Criado', filme de Joseph Losey, que está na mostra Cultura Inglesa Festival. Foto: Warner-Pathé

Ministradas por Cecília Mello, professora no Departamento de Cinema, Rádio e Televisão (CTR) da Universidade de São Paulo (USP), as aulas serão gratuitas e presenciais aos sábados e domingos, das 16h às 18h (aula 1) e das 15h às 17h (demais). As inscrições para o minicurso devem ser realizadas online.

Além da mostra, o 26º Cultura Inglesa Festival apresenta o Cine CIF, também em parceria com a Cinemateca Brasileira. Serão exibidos quatro filmes selecionados por enquete nas redes sociais: As Aventuras de Paddington, Vingadores - Ultimato, O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel e Interstellar.

Além dos filmes, o Cultura Inglesa Festival conta com uma programação extensa que inclui shows, espetáculos de dança, teatro e poesia, além de oficinas, permeados por debates e diálogos sobre temas da atualidade. As atrações serão presenciais, híbridas e outras totalmente digitais. Também será disponibilizado um conteúdo on demand, na plataforma digital oficial do 26º CIF, inclusive de apresentações presenciais que serão posteriormente incluídas.

Confira a programação completa da mostra de cinema do Cultura Inglesa Festival:

18/05 - 17h: Almas em Leilão (Room at the Top)

Sinopse: Um homem ambicioso e de família pobre consegue um emprego no norte da Inglaterra. Ele planeja se casar com a filha do homem mais rico da cidade, contudo se apaixona por uma mulher mais velha e casada. Direção: Jack Clayton, 1958, 117 min. Classificação: 16 anos.

18/05 - 19h (Sessão ao ar livre): O Mundo Fabuloso de Billy Liar (Billy Liar)

Sinopse: Um jovem preguiçoso e irresponsável trabalha numa funerária e vive no seu próprio mundo da fantasia, tomando decisões imaturas, contando mentiras e afastando seus amigos e familiares. Direção: John Schlesinger, 1963, 98 min. Classificação: 14 anos

19/05 - 17h: Se… (If…)

Sinopse: Uma sátira da vida escolar inglesa, o filme segue um grupo de alunos que preparam uma revolução em um internato masculino. Direção: Lindsay Anderson, 1968, 111 min. Classificação: 14 anos

19/05 - 19h: A Mulher que Pecou (The L-Shaped Room)

Sinopse: Uma jovem francesa descobre estar grávida e então se muda para uma pensão miserável em Londres frequentada por pessoas que vivem à margem da sociedade. Ali, ela pensa em abortar, enquanto estabelece vínculos com os outros hóspedes. Direção: Bryan Forbes, 1962, 126 min. Classificação: 16 anos.

20/05 - 16h: Curso Cinema Novo Britânico

Aula 1: O Free Cinema dos anos 1950

20/05 - 18h: Uma gota de mel (A Taste of Honey)

Sinopse: Uma adolescente grávida deve se virar sozinha quando sua mãe omissa se casa novamente e abandona a filha, deixando a garota apenas com um novo amigo para ajudá-la. Direção: Tony Richardson, 1961, 101 min. Classificação: 14 anos

20/05 - 20h: A Solidão de uma Corrida Sem Fim (The Loneliness of a Long Distance Runner)

Sinopse: A história de um jovem rebelde de classe trabalhadora que que vai para reformatório depois de um roubo mal sucedido. Lá consegue privilégios por meio de sua destreza como corredor de longa distância, que é aproveitada pelo diretor da instituição para tentar conquistar o campeonato entre reformatórios. Direção: Tony Richardson, 1962, 104 min. Classificação: 14 anos.

21/05 - 15h: Curso Cinema Novo Britânico

Aula 2: O Cinema Novo Britânico dos anos 1950 e 1960

21/05 - 18h: Odeio Essa Mulher (Look Back In Anger)

Sinopse: Um universitário desiludido e furioso de classe trabalhadora tem uma esposa de classe mais alta. Ele terá que lidar com seu rancor contra a vida e os valores da classe média. Direção: Tony Richardson, 1959, 98 min. Classificação: 16 anos

21/05 - 20h O Criado (The Servant)

Sinopse: Um homem rico se muda para Londres e contrata um criado para cuidar da casa. Aos poucos, ele manipula seu patrão e o coloca em uma posição de subserviência, invertendo a dinâmica das relações de poder anteriormente estabelecidas. Direção: Joseph Losey, 1963, 116 min. Classificação: 14 anos.

25/05 - 17h: Como Conquistar as Mulheres (Alfie)

Sinopse: Um charmoso e egocêntrico galanteador de mulheres que busca apenas o prazer se vê obrigado a questionar seu comportamento, solidão e prioridades. Direção: Lewis Gilbert, 1966, 114 min. Classificação: Livre.

25/05 - 19h: A Mulher que Pecou (The L-Shaped Room)

Sinopse: Uma jovem francesa descobre estar grávida e então se muda para uma pensão miserável em Londres frequentada por pessoas que vivem à margem da sociedade. Ali, ela pensa em abortar, enquanto estabelece vínculos com os outros hóspedes. Direção: Bryan Forbes, 1962, 126 min. Classificação: 16 anos.

26/05 - 17h: Se… (If…)

Sinopse: Uma sátira da vida escolar inglesa, o filme segue um grupo de alunos que preparam uma revolução em um internato masculino. Direção: Lindsay Anderson, 1968, 111 min. Classificação: 14 anos.

26/05 - 19h: Tudo Começou num Sábado (Saturday Night and Sunday Morning)

Sinopse: Um jovem operador de torno mecânico trabalha em uma fábrica à contragosto e passa seus finais de semana bebendo e jogando. Ele vive em relacionamentos com duas mulheres, sendo que uma delas é casada com seu colega de trabalho e está grávida de seu filho e a outra exige que haja um compromisso sério. Direção: Karel Reisz, 1960, 89 min. Classificação: 18 anos.

27/05 - 15h: Curso Cinema Novo Britânico

Aula 3: Reverberações do Cinema Novo Britânico na televisão: Ken Loach

27/05 - 18h: Up the Junction (Up the Junction)

Sinopse: Três mulheres operárias no sul de Londres na década de 1960 lidam com família, amizade, romance, sexo e aborto. Direção: Ken Loach, 1965, 75 min. Classificação: 16 anos.

27/05 - 20h: Cathy Come Home (Cathy Come Home)

Sinopse: Um jovem casal enfrenta problemas financeiros devido ao rígido e problemático sistema de bem-estar de seu país. Direção: Ken Loach, 1966, 75 min. Classificação: 16 anos.

28/05 - 15h: Curso Cinema Novo Britânico

Aula 4: Reverberações do Cinema Novo Britânico na música: dos Beatles ao Arctic Monkeys

28/05 - 18h: Kes (Kes)

Sinopse: Um menino de uma família de classe baixa e problemática sofre abusos e humilhações em casa e na escola. Ele consegue fugir dessa dura realidade quando encontra um pequeno falcão e decide treiná-lo. Direção: Ken Loach, 1969, 110 min. Classificação: 12 anos.

28/05 - 20h: O Pranto de um Ídolo (This Sporting Life)

Sinopse: Frank Machin é um minerador ambicioso que consegue se tornar uma estrela de rúgbi no time dirigido por seu chefe. Apesar do sucesso no campo, ele sente um vazio crescente em sua vida enquanto sua angústia interior começa a se materializar através da agressão e brutalidade. Ele tenta então conquistar uma mulher na esperança de encontrar uma razão para viver. Direção: Lindsay Anderson, 1963, 134 min. Classificação: 16 anos

Confira a programação completa do Cine CIF

20/05 - 14h: As Aventuras de Paddington

Sinopse: Um jovem urso peruano viaja para Londres em busca de um lar. Perdido e sozinho na estação de Paddington, ele conhece a amigável família Brown, que lhe oferece um refúgio temporário. Direção: Paul King, 2014, 95 min. Classificação: livre.

21/05 - 14h: Vingadores - Ultimato

Sinopse: Após os eventos devastadores de Vingadores: Guerra Infinita , o universo está em ruínas, e com a ajuda de aliados os Vingadores se reúnem para desfazer as ações de Thanos e restaurar a ordem. Direção: Anthony e Joe Russo, 2019, 181 min. Classificação: 12 anos.

27/05 - 14h: O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel

Sinopse: Um manso hobbit do Condado e oito companheiros partem em uma jornada para destruir um poderoso anel mágico e maligno e salvar a Terra-média das Trevas. Direção: Peter Jackson, 2001, 178 min. Classificação: 12 anos.

28/05 - 14h: Interstellar

Sinopse: Ao ver os humanos consumindo boa parte das reservas naturais da Terra, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita a missão sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Direção: Christopher Nolan, 2014, 169 min. Classificação: 10 anos.