Margot Robbie faz tour pela casa da Barbie em vídeo; assista

A atriz, produtora e estrela de Barbie: O Filme, Margot Robie, gravou um vídeo mostrando o interior da chamada Casa dos Sonhos da Barbie (Barbie Dreamhouse). A casa foi inteiramente construída para compor o set do filme. O longa, que estreia dia 20 de julho, é um dos filmes mais aguardados do ano.

No vídeo, é possível ver vários elementos da casa, como a cozinha, a sala de estar e o bar. A protagonista do filme ainda contou, em entrevista ao programa de TV norte-americano, The Kelly Clarkson Show, que fez um pedido à diretora do filme, Greta Gerwin, para um dos elementos da Casa dos Sonhos.

“Eu disse para a diretora: ‘Vou seguir a sua visão, o que você quiser que tenha nesse filme, vamos fazer’. Mas tenho um pedido. Por favor, podemos ter uma ‘Casa dos sonhos’ com um escorregador que vai do quarto até a piscina? Porque essa é minha meta de vida”, revelou. “E esse pedido foi aceito”, contou Margot durante conversa.

Margot Robbie interpreta a icônica boneca Barbie Foto: Jaap Buitendijk/Warner Bros. Pictures

Usando os mais diferentes tons de rosa, o longa trouxe escassez de rosa para o mundo. Isto porque o tom fluorescente da cor foi usado em excesso para reproduzir uma versão “em tamanho real” da famosa casa da boneca, como informou a designer de produção do filme, Sarah Greenwood. No vídeo da tour no set, para a Architectural Digest, Greta Gerwig, disse: “Isso [o set] é um produto de muitas reuniões e muitas referências. Eu não consigo nem te falar o número de reuniões que tivemos sobre rosa”.