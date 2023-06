‘Turma da Mônica Jovem’: Mateus Solano dará vida ao personagem Licurgo no novo filme; confira outros

O elenco principal de adulto do filme Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo foi divulgado nesta segunda-feira, 19 e, nele, figuram nomes como o do ator Mateus Solano e das atrizes Júlia Rabello e Eliana Fonseca. Na trama, o ator dará vida ao personagem do professor Licurgo, também conhecido como Louco, nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica.

Ainda sem data de estreia, o longa-metragem é uma adaptação dos famosos quadrinhos do cartunista e escritor Mauricio de Sousa. Para as gravações do filme, foram necessárias seis semanas de filmagem, com cerca de 200 pessoas envolvidas no processo. O filme está sendo dirigido por Mauricio Eça.





Elenco do filme 'Turma da Mônica Jovem: Reflexo do Medo' Foto: Laura Campanella/ Divulgação





Outros nomes do elenco adulto também já foram apresentados. Na lista estão, Maria Bopp como Ana Paula, a diretora do colégio; Rodrigo Fernandes será o arqueólogo Falconi, curador do Museu e Ataíde Arcoverde como Lindolfo, tataravô do Licurgo, personagem de Mateus Solano, que herdou o colégio e o museu do parente.

Já no elenco principal, estão Sophia Valverde como Mônica; Xande Valois como Cebola; Bianca Paiva como Magali; Théo Salomão como Cascão e Carol Roberto sendo a personagem Milena. Na trama, o grupo de amigos irá descobrir que o Museu do Limoeiro será leiloado. Nisso, eles partem em uma aventura em busca de salvá-lo.