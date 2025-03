‘Verity’: Dakota Johnson aparece em gravação do filme baseado em livro de Colleen Hoover; veja

A história se adensa quando Lowen decide passar alguns dias na casa dos Crawford e descobre uma autobiografia escrita por Verity, revelando segredos sombrios sobre sua vida e os acontecimentos que levaram ao acidente.

Verity foi um grande sucesso de vendas, figurou por semanas na lista de best-sellers do The New York Times e vendeu mais de um milhão de cópias em um ano. No Brasil, o livro publicado pela Galera Record foi o sexto de ficção mais vendido em 2023, segundo levantamento do site especializado Publish News.