Dakota Johnson vem ao Rio para pré-lançamento do filme ‘Madame Teia’

A atriz Dakota Johnson, 34 anos, está no Rio de Janeiro desde sábado, 3, para o pré-lançamento do filme Madame Teia, do universo do Homem Aranha, que estreia no próximo dia 14.

Na noite de sábado, a atriz norte-americana participou do Baile da Vogue, no hotel Copacabana Palace, na zona sul. O baile pré-carnavalesco tinha como tema Galactika e foi inspirado no espaço sideral, com muitas referências futuristas.

O filme Madame Teia, com Dakota Johnson, estreia no próximo dia 14. Foto: instagram @voguebrasil

PUBLICIDADE A estrela de Hollywood foi muito assediada pelos fãs no tapete vermelho do hotel, mas ficou no baile por menos de meia hora e não falou com a imprensa. Ela se apresentou com um vestido preto longo com bordados prateados que lembravam uma teia - uma referência ao filme. Dakota desembarcou no Rio na manhã de sábado, vestindo saia e camiseta de cor clara, sandália, óculos escuros e o cabelo preso em um coque. Logo depois, ela postou uma foto da praia de Ipanema, na zona sul, onde está hospedada.

Dakota usou vestido preto longo com bordados prateados que lembravam uma teia, em referência ao filme 'Madame Teia' Foto: instagram @voguebrasil

No novo filme da Marvel/Sony, ela interpreta a paramédica Cassandra Webb, que se transforma na super-heroína Madame Teia, que tem o poder de prever o futuro.

Um dos trabalhos de maior projeção da carreira de Dakota foi a trilogia cinematográfica 50 tons de Cinza, baseada nos livros da escritora britânica E.L. James, em que interpreta a estudante de literatura Anastácia Steel, que se envolve em um relacionamento sadomasoquista com o milionário Christian Grey.