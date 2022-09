Daniel Radcliffe vive o gênio do acordeão Al Yankovic

De modo geral, Weird Al Yankovic e Daniel Radcliffe nunca serão confundidos um com o outro. Yankovic é um cara esguio e cabeludo do sul da Califórnia que se tornou um gênio do acordeão e mestre parodista da música pop. Radcliffe é o prodígio londrino dos filmes de Harry Potter que desde então vem construindo uma carreira de ator eclética.

Ainda assim, no inverno passado, durante a produção do novo filme Weird: The Al Yankovic Story, sua presença simultânea no set gerou algumas confusões. Quando os membros da equipe chamavam “Weird Al” [algo como Al Esquisitão], eles queriam chamar o ator o interpretava, ou seja, Radcliffe. Com o tempo, para maior clareza, eles começaram a se referir ao autêntico Yankovic como “Real Al”, embora alguma desorientação fosse inevitável.

Como Yankovic explicou numa conversa recente com Radcliffe: “Toda vez que eu passava pela placa ‘Weird Al’ no seu trailer, eu ficava, tipo” – ele fez uma pausa – “Oh, não, não sou eu, não”.

Este é o efeito que os criadores de Weird esperam criar no público quando a Roku lançar a cinebiografia em 4 de novembro. É uma narrativa satírica e altamente não factual da ascensão de Yankovic de jovem acordeonista nerd a amado intérprete de canções de sucesso como My Bologna, Another One Rides the Bus e Eat It, com histórias de sexo, drogas e um combate na selva que nunca aconteceram com ele.

Weird Al Yankovic e Daniel Radcliffe no Sara D. Roosevelt Park em Nova York. Foto Sinna Nasseri / The New York Times

“Espero que confunda muita gente”, disse Yankovic sobre Weird, que ele escreveu com o diretor do filme, Eric Appel. “Queremos deixar as pessoas se perguntando: isso é uma cinebiografia de verdade? Essa história é verdadeira? O filme começa bem normal. Aí, aos poucos, vai saindo dos trilhos”.

Central para cumprir essa premissa é a escalação de Radcliffe, fã entusiasmado de Yankovic que se parece pouco com o músico e não tinha a intenção de imitá-lo.

Apesar de toda a atenção que ele sempre atrai, Radcliffe disse que gostou de Weird precisamente porque o filme permitiu que ele seguisse seu caminho pós-Potter em papéis mais inesperados. Interpretar Yankovic, pelo menos como ele é retratado no filme, era exatamente a tarefa que Radcliffe estava procurando.

Radcliffe começou a dizer: “Não tinha nada de esquisito – agora fica difícil usar a palavra ‘esquisito’ em outros contextos – não tinha nada de incomum”. Ele acrescentou que, mesmo antes de ler o roteiro e ser convidado para interpretar Yankovic, “eu estava muito, muito interessado na ideia”.

Durante uma entrevista no café da manhã no mês passado, num restaurante no centro de Manhattan, Yankovic, 62 anos, e Radcliffe, 33, demonstraram uma afeição adorável um pelo outro. Houve muitos momentos “vai você, pode falar”, “não, vai você”. Era como se nenhum dos dois soubesse quem era a celebridade e quem era o admirador.

Energia Semelhante

Eles disseram que havia uma energia semelhante em seu primeiro bate-papo por vídeo no inverno de 2020, quando Yankovic estava apresentando a Radcliffe a ideia de estrelar o filme. “Às vezes, tenho problema quando gosto de uma coisa e quero muito fazê-la”, disse Radcliffe. “Fico me empolgando. Fico muito, muito repetitivo”.

Weird era um projeto de paixão para Yankovic, que lançou 14 álbuns de estúdio desde 1983, mas estrelou apenas um filme, ‘UHF’, comédia cult de 1989.

Em 2010, Appel escreveu e dirigiu um trailer de brincadeira para um filme inexistente, também chamado Weird. Estrelado por Aaron Paul (Breaking Bad) como uma versão festeira de Yankovic, o vídeo foi lançado no site Funny or Die e viralizou.

Ao longo dos anos, Yankovic apresentou o trailer falso em seus shows, onde alguns fãs acreditavam que o vídeo estava anunciando um filme de verdade.

“As pessoas diziam: ‘Você deveria fazer um filme inteiro’”, disse Yankovic. “E eu ficava tipo, ‘Nah, é só um trailer. É só o que deveria ser – uma piada’”.

Mas, mais recentemente, após o sucesso de outras cinebiografias de rock como Bohemian Rhapsody e Rocketman, Yankovic começou a levar a sério a ideia de uma versão longa-metragem de Weird.

Um esforço inicial para apresentar a ideia de Weird em Hollywood não teve sucesso. Os estúdios pareciam esperar um filme que satirizasse mais diretamente as cinebiografias existentes, da mesma forma que as músicas de Yankovic parodiavam singles de sucesso. “As pessoas achavam que seria mais zoeira – mais Corra que a Polícia vem Aí!, mais Todo Mundo em Pânico”, disse Appel.

Então, ele e Yankovic se sentaram num café e ficaram assistindo aos trailers de outras cinebiografias e procurando ideias batidas. Juntos, eles escreveram um roteiro no qual, disse Yankovic, “os fatos são alterados arbitrariamente, só por alterar mesmo”.

Independentemente do que Weird possa retratar, Yankovic não compôs sua música My Bologna num momento espontâneo de inspiração extracorpórea. Além disso, disse ele, “Eu gravei no banheiro, não numa estação de ônibus. Por que mudamos? Só porque é isso que as cinebiografias fazem”.

O filme deles ainda precisava de um protagonista, e eles pensaram em Radcliffe, que sabiam que gostava de músicos de comédia como Tom Lehrer.

Acontece que Radcliffe também gostava da música de Yankovic – assim como sua namorada de longa data, a atriz Erin Darke, que era fã desde muito tempo e costumava tocar os álbuns de Yankovic nas viagens.

Com Radcliffe a bordo, a Roku topou fazer o filme. Mas a empresa concordou com apenas 18 dias de filmagem, o que resultou num cronograma incrivelmente apertado, com um projeto em que ele tinha de executar vários números musicais (dublando os vocais originais de Yankovic), além de fazer algumas sequências de ação.

“Uma cena dessas em Potter podia levar dezesseis dias”, disse Radcliffe.

Então ele usou seu tempo de pré-produção para decorar as falas e coreografias e entrar em forma física. (“Acabei percebendo que no filme estou mais tempo sem camisa do que qualquer outra coisa que já fiz”, disse ele).

E, quando as câmeras começaram a rodar, todo mundo segurou firme. “A covid foi aterrorizante, especialmente para mim e Eric”, disse Radcliffe. “Não tem plano B. Só temos que não ficar doentes”.

Mesmo antes do início das filmagens, o comediante Patton Oswalt, que havia sido escalado para um papel importante como Dr. Demento, o apresentador de rádio que deu a Yankovic algumas de suas primeiras aparições no ar, quebrou o pé. Embora houvesse alguma conversa sobre se Oswalt poderia desempenhar o papel de muletas, Rainn Wilson (The Office) assumiu o papel prontamente.

Madonna

A produção também foi impulsionada por uma performance comprometida de Evan Rachel Wood (Westworld), que interpreta Madonna – embora, nesta história, a Material Girl seja uma sedutora astuta e egoísta que claramente está só usando Yankovic na esperança de ele parodiar uma música dela.

“Estou surpreso que os advogados estejam nos deixando sair impunes com este filme, francamente”, disse Yankovic. “Mas eles só falam, tipo, ah, sim, vá em frente”. (Um representante de Madonna não respondeu a um pedido de comentário).

Appel disse que Yankovic e Radcliffe foram especialmente importantes para estabelecer um tom profissional enquanto todos trabalhavam a uma velocidade vertiginosa. E durante a pós-produção Appel continuou se comunicando de perto com Yankovic enquanto o músico estava numa turnê norte-americana.

“Quando estávamos mixando o filme, ele estava no Zoom conosco, o dia todo, de uma cidade diferente todos os dias”, disse Appel. “Ele me mandava uma mensagem entre as músicas: ‘Acho que os backing vocals dessa música precisam melhorar um pouco’. Então eu começava a responder e ele dizia: ‘Opa, tenho que subir no palco’”.

Weird está chegando num momento constrangedor para a indústria de streaming, que está sob um período de reavaliação e retração após anos de expansão – e para a Roku, cujas ações sofreram uma surra depois que a empresa não atingiu as metas de lucro neste verão.

Embora isso possa aumentar a pressão em termos de audiência, os cineastas só encolheram os ombros e disseram que estavam gratos por terem feito o filme.

“É uma coisa nova para eles”, disse Yankovic sobre a Roku. “Espero que faça bem para eles”.

Radcliffe disse que encontrou mais interesse sobre Weird do que sobre o especial de reunião de Harry Potter em que ele apareceu na HBO Max em janeiro passado. “Ainda não consigo acreditar que as pessoas não estavam aproveitando a chance de fazer seu filme”, disse Radcliffe a Yankovic. “Elas vão se arrepender agora”. / Tradção de Renato Prelorentzou