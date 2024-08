David Lynch confirma enfisema pulmonar: ‘Nunca vou me aposentar’

Lynch afirma que a doença é uma consequência dos cigarros, mas que está há dois anos sem fumar.

O enfisema pulmonar é uma doença degenerativa causada pelo tabagismo e/ou pela ingestão de toxinas presentes no ar poluído. Ela se caracteriza pela destruição do tecido dos pulmões, o que faz com que a pessoa não consiga respirar de forma eficiente.