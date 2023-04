De Bond girl a agente da CIA, Ana de Armas marca presença em filmes de ação

EFE - Ana de Armas nunca imaginou que faria filmes de ação, mas desde que se tornou uma “Bond girl” em 2021 não largou o gênero e agora é uma mulher perigosa em Ghosted: Sem Resposta. “Esses papéis são necessários em Hollywood”, respondeu em entrevista coletiva em Los Angeles.

“Nunca imaginei que faria filmes de ação, mas aqui estou, feliz por interpretar esses papéis. Acho que o público realmente quer ver mulheres fazendo isso”, disse ela.

De Armas estrela ao lado de Chris Evans no mais recente filme de Dexter Fletcher, que estreou na Apple TV+ e é intitulado com o termo anglo-saxão usado coloquialmente para descrever o ato de encerrar qualquer tipo de comunicação com uma pessoa sem aviso prévio.

A atriz Ana de Armas em cena de 'Ghosted: Sem Resposta' Foto: Frank Masi / Apple TV+ / AP

No filme, ela interpreta Sadie, uma prestigiada agente da CIA com pouca motivação na carreira e que, entre as missões, terá um encontro com Cole (Evans), homem charmoso, romântico e pateta e com quem vai se dar bem na hora.

Após um encontro bem-sucedido e cheio de mentiras, Sadie não responde mais às mensagens de Cole e isso o leva a persegui-la até Londres, onde a agente está em meio a uma missão arriscada.

A partir daí, ambos terão que lutar para se manterem vivos e escaparem de torturadores, traficantes de armas e outros perigos, enquanto lutam contra uma indiscutível tensão sexual.

Continua após a publicidade

“A beleza do filme é que ele tem um toque de surpresa. Os primeiros 30 minutos são como um filme romântico e, a partir daí, dá uma grande guinada para esse enredo de ação e acho que é isso que o torna único e revigorante”, disse Evans.

Chris Evans e Ana de Armas, em cena do filme Foto: Frank Masi / Apple TV+ / AP

O ator de 41 anos é um dos mais icônicos do cinema de ação atual, principalmente por ter interpretado Capitão América nos filmes da Marvel.

“Eu pareço mais com o Cole na vida real do que com o Capitão América - eu quase não tive que atuar com ele”, brincou o ator.

Por seu lado, De Armas tem forjado seu caminho neste gênero em filmes como Blade Runner 2049 ou Agente Oculto e em breve estrelará o tão esperado filme derivado do universo de John Wick chamado Bailarina.

“Sei que não vou fazer filmes de ação a vida toda, é óbvio, mas enquanto gostar, tudo bem continuar fazendo”, explicou.

Ghosted é o terceiro filme em que Evans e De Armas participam e o primeiro que produzem juntos, embora o primeiro a chegar ao projeto escrito pelos roteiristas Rhett Reese, Paul Wernick e Chris Mckenna tenha sido Evans.

Continua após a publicidade

“Ana é uma daquelas atrizes que você quer ter no seu time. Ela é uma daquelas pessoas que, no set, são percebidas como estrelas de cinema, pois a câmera as ama, seu instinto está sintonizado no ponto”, disse Evans sobre sua parceira.

A ligação e a química que existe entre os dois facilitou o trabalho de Fletcher como realizador, que, depois de ter realizado o filme musical Rocketman, baseado na vida de Elton John, procurava embarcar num projeto diferente que o desafiasse.

“Eles são muito fãs do trabalho um do outro. Ana ficou muito feliz em ver o Chris sendo um bobão e o ele em ver a colega arrasando, porque os dois também são pessoas muito bonitas, então foi muito fácil”, disse Fletcher.

O filme mescla de forma natural os estereótipos típicos da mulher romântica e do homem emocionalmente atrapalhado, ao mesmo tempo em que tece uma história de amor em ambientes improváveis e engraçados.

“Nunca tentei ser correto sobre isso, ela é apenas uma vencedora em seu mundo e ele é um homem muito simples que vive uma vida segura. Para mim era apenas uma questão de unir os dois mundos e se era homem ou mulher era irrelevante”, disse o diretor.