Débora Falabella vive escritora no suspense ‘Bem-Vinda, Violeta’; veja o trailer

Com estreia marcada para 26 de janeiro, o filme Bem-Vinda, Violeta, dirigido por Fernando Fraiha, teve trailer e pôster divulgados. Débora Falabella é a protagonista da história, que é inspirada no romance Cordilheira, de Daniel Galera, ao lado do ator argentino Darío Grandinetti.

Débora é Ana, uma escritora que vai fazer um laboratório literário na Cordilheira do Andes desenvolvido por Holden (Grandinetti). Ela está trabalhando em seu romance Violeta e optou fazer decidiu fazer essa vivência, que tem método radical, onde os escritores abandonam suas próprias vidas para viver como seus personagens. É aí que ao mergulhar profundamente nessa experiência que Ana passa a viver como a personagem Violeta. A partir daí, a ficção sai do controle, em trama de mistério e suspense.

Leia também Na fábula de Pinóquio, da Netflix, Guillermo Del Toro encontra veículo ideal para o seu gosto gótico





Débora Falabella e Darío Grandinetti em cena do filme 'Bem-Vinda, Violeta'





“Fazer um filme onde escritores abandonam suas próprias vidas para viver como seus personagens me fascina como atriz. Meu oficio é esse! E assim como Ana, mergulhei no filme. Deixei meu idioma para fazer um filme quase todo em espanhol, filmado no meio da Cordilheira dos Andes. Hoje, ver o filme nascendo, ganhando as telas depois de alguns prêmios em festivais no Brasil e fora, é uma grande alegria. E foi uma honra contracenar com Darío Grandinetti, de quem sou fã!”, enfatiza Débora Falabella.









Premiações

Bem-Vinda, Violeta, filme Fernando Fraiha, chega com trajetória de premiações. Em novembro, ganhou o prêmio de Melhor Filme no Festival de Austin 2022. No Festival do Rio, em outubro, Darío Grandinetti foi escolhido Melhor Ator. Antes ainda, em julho, no Brooklyn Film Festival, Fraiha conquistou o Spirit Award na categoria Longa-Metragem de Ficção.

Completam o elenco, Germán De Silva, María Ucedo, Freddy Johnson, Jenny Moule, Pablo Sigal, Mariano Sayavedra.