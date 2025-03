Demi Moore além de ‘Ghost’: O caminho da atriz até ‘A Substância’ e o Oscar

Demi Moore construiu uma das carreiras mais marcantes de Hollywood. Desde o início no Brat Pack, grupo icônico dos anos 1980, até o sucesso absoluto com Ghost: Do Outro Lado da Vida, a atriz se tornou um dos rostos mais conhecidos do cinema. O reconhecimento em prêmio, porém, só veio este ano, com um Globo de Ouro que foi marcado por seu discurso emocionado.

Ela quebrou recordes de cachê, protagonizou filmes blockbusters, enfrentou a superexposição da mídia e viveu altos de baixos. Volta ao topo agora, aos 62 anos, por causa de A Substância, que lhe rendeu importantes prêmios na atual temporada e o título de favorita ao Oscar. Esta é sua primeira indicação.

A atriz Demi Moore no Jantar dos Indicados ao Oscar 2025, em Los Angeles Foto: Valerie Macon/ AFP

Ascensão ao estrelato: dos anos 1980 ao auge em Ghost

A trajetória de Demi Moore começou em meio a uma geração de jovens talentos que dominavam Hollywood nos anos 1980. Seu primeiro grande passo foi ao lado do Brat Pack, termo criado pela revista New York para descrever um grupo de atores frequentemente escalados para filmes sobre juventude e amadurecimento.

Publicidade

PUBLICIDADE O rótulo, que inicialmente carregava uma conotação pejorativa, reuniu nomes como Emilio Estevez, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Judd Nelson, Ally Sheedy, Molly Ringwald e a própria Moore. Essas produções marcaram uma geração e consolidaram a atriz como um rosto promissor na indústria.

O reconhecimento veio com O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas (St. Elmo’s Fire, 1985), filme que acompanhava um grupo de amigos enfrentando a transição da vida universitária para a fase adulta. A atuação de Moore como Jules, uma jovem extrovertida, mas emocionalmente instável, chamou atenção e rendeu elogios.

Na década seguinte, Demi Moore daria um salto definitivo para o estrelato. Em Ghost: Do Outro Lado da Vida (Ghost, 1990), ela interpretou Molly Jensen, papel que a transformou em ícone do cinema.

O longa, estrelado ao lado de Patrick Swayze e Whoopi Goldberg, se tornou um fenômeno de bilheteria e consolidou seu nome entre as grandes estrelas de Hollywood. A icônica cena da cerâmica ao som de Unchained Melody, do Righteous Brothers, marcou a cultura pop e segue sendo uma das mais lembradas do cinema romântico.

Publicidade

Depois de Ghost, Demi Moore virou uma das atrizes mais requisitadas dos anos 1990, abrindo caminho para cachês milionários e papéis que a colocariam no centro das atenções, dentro e fora das telas.

Os anos 90 e a posição como a atriz mais bem paga de Hollywood

Nos anos 1980, Demi Moore protagonizou filmes de grande repercussão, como Proposta Indecente (1993), Assédio Sexual (1994) e Até o Limite da Honra (1997), e entrou para a história ao negociar um cachê recorde de US$ 12,5 milhões (mais de R$ 73 milhões) por Striptease (1996).

O feito garantiu a Moore um lugar entre os grandes astros da indústria, mas também gerou reações negativas. “Quando me tornei a atriz mais bem paga, a escolha foi me derrubar. Não levo isso para o lado pessoal. Acho que qualquer pessoa que estivesse nessa posição, sendo a primeira a alcançar esse tipo de igualdade salarial, teria sofrido um ataque. Mas, porque fiz um filme sobre o universo das strippers e o corpo, fui extremamente envergonhada”, disse Moore ao The New York Times.

A recepção a Striptease contribuiu para que sua imagem passasse a ser questionada pela mídia. “Com Striptease, foi como se eu tivesse traído as mulheres, e com Até o Limite da Honra foi como se eu tivesse traído os homens”, comentou a atriz.

Publicidade

Mesmo com as críticas, Moore seguiu protagonizando filmes de grande bilheteria, mas a pressão sobre sua imagem e suas escolhas de papéis impactaria sua trajetória nos anos seguintes.

Queda e reinvenção: maternidade, hiato e retorno gradual Nos anos 2000, Demi Moore se afastou gradualmente de Hollywood e optou por priorizar a maternidade e sua vida pessoal. Sua presença nas telas diminuiu, mas sua vida privada se tornava cada vez mais exposta pela mídia. O casamento com Ashton Kutcher, 15 anos mais jovem, colocou a atriz sob intenso escrutínio público. O relacionamento foi um dos mais midiáticos da época. O término, anunciado em 2011 e finalizado em 2013, coincidiu com um período de dificuldades pessoais para Moore, que enfrentou problemas de saúde e uma recaída no uso de substâncias. As tentativas de retorno foram discretas, com papéis menores e participações em produções independentes, longe dos holofotes que marcaram sua carreira nos anos 1990. Foi apenas em 2019 que a atriz retomou o controle de sua própria narrativa com o lançamento de sua autobiografia, Livro Aberto: A Minha História (Inside Out, no título original).

Durante entrevista ao The Tonight Show, a atriz explicou o processo de escrita e como ele se tornou uma jornada de autodescoberta. “Para mim, a questão essencial que guiou o livro foi: ‘Como eu cheguei aqui?’”, disse. “Eu vim de uma infância difícil, tive uma vida intensa, e então, de repente, me vi em um momento de grande perda e pensei: ‘Como cheguei a isso?’”.

Publicidade

Sobre Kutcher, revelou que tentou se encaixar na imagem da esposa “divertida” e “descomplicada”, e aceitou situações que iam contra seus próprios valores, como a proposta do marido de incluir terceiros no relacionamento. Moore também relatou que, após sofrer um aborto espontâneo durante o casamento, começou a beber novamente, um problema que agravou sua crise pessoal na época.

Publicidade

‘A Substância’ e a possível consagração no Oscar

Após anos de retornos discretos, A Substância marcou um novo capítulo na carreira de Demi Moore. O terror corporal dirigido por Coralie Fargeat foi aclamado pela crítica por sua abordagem ousada e pela performance intensa da atriz, considerada uma das melhores de sua trajetória.

No filme, Moore interpreta uma mulher que se submete a um tratamento revolucionário que promete juventude eterna - mas descobre consequências perturbadoras. O impacto do filme foi imediato. Festivais de cinema destacaram A Substância como um dos títulos mais provocativos do ano, e Moore passou a ser vista sob uma nova ótica crítica, rompendo de vez com o estigma que marcou parte de sua carreira.

A consagração veio com o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical, o primeiro prêmio da carreira de Moore. Em seu discurso, a atriz se emocionou ao relembrar os desafios enfrentados ao longo dos anos. “Estou fazendo isso há muito tempo, mais de 45 anos, e essa é a primeira vez que eu ganho algo como atriz. Estou muito grata”, afirmou.

Moore também recordou como, no auge de sua carreira, foi rotulada como uma “atriz de filmes-pipoca” e sentiu que nunca poderia ser reconhecida pelo seu trabalho. “Eu comprei essa ideia e acreditei nela, e isso me corroeu ao longo do tempo”, desabafou.

Publicidade

Demi Moore chega ao Oscar 2025 como uma das favoritas na categoria de Melhor Atriz por A Substância. Além do Globo de Ouro, sua performance já lhe rendeu prêmios no Festival de Cannes, no Critics’ Choice Awards e no SAG Awards. Ela concorre ao lado de Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui), Mikey Madison (Anora), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) e Cynthia Erivo (Wicked).