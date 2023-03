Denzel Washington e Paul Mescal devem protagonizar ‘Gladiador 2′

EFE - O ator Denzel Washington finaliza negociações com o diretor Ridley Scott para contracenar com Paul Mescal a sequência do sucesso de bilheteria Gladiador. Segundo o site especializado Deadline, Washington está interessado em dar vida ao personagem que Scott escreveu para ele. O ator e o diretor já trabalharam juntos no filme O Gângster, de 2007.

O ator Paul Mescal chega para a festa da Vanity Fair, depois da 95ª cerimônia do Oscar Foto: Danny Moloshok / Reuters

O novo filme da Paramount, com estreia marcada para 22 de novembro de 2024, já conta com Barry Keoghan, recentemente indicado ao Oscar por seu papel em Os Banshees de Inisherin, em seu elenco.

Gladiador 2 vai continuar a história protagonizada em 2001 por Russel Crowe, que deu vida a Maximus. O longa recebeu 12 indicações para o Oscar e ganhou cinco destes prêmios, incluindo o de melhor filme.

Nesta sequência, Paul Mescal interpretará Lucius, sobrinho do líder romano Commodus (Joaquin Phoenix). Ele tem uma forte lembrança do gladiador Maximus depois que ele matou Commodus. Ao que tudo indica, a história irá ser retomada alguns anos após os acontecimentos finais do primeiro filme e verá como Lucius lidou com a perda e o que significou para o Império Romano.

As empresas produtoras encarregadas do projeto são a Scott Free, comandada por Ridley Scott e Michael Pruss, e a Red Wagon Entertainment, comandada por Lucy Fisher e Douglas Wick. Este último também foi produtor de Gladiador.

Além disso, a equipe terá o diretor de fotografia John Mathieson, o diretor de produção Arthur Max e o figurinista Janty Yates, todos também participaram de Gladiador. E Scott trabalha novamente como produtor na sequência de outro de seus projetos mais notáveis.

Esta é a série Blade Runner 2099 que dá continuidade aos filmes inspirados no famoso romance do escritor americano Philip K. Dick, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? (Editora Aleph), de 1968.

O último projeto em que Denzel Washington participou foi A Tragédia de Macbeth, em 2021, cujo trabalho lhe rendeu uma indicação ao Oscar, e para este ano é esperado vê-lo no filme The Equalizer 3, de Antoine Fuqua.