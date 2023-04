Denzel Washington está de volta em ‘O Protetor 3’ para desafiar a máfia italiana; veja trailer

Terceiro filme da franquia, O Protetor: Capítulo Final teve trailer divulgado nesta terça-feira, 25. Anunciado como fim da saga protagonizada por Denzel Washington, longa coloca o personagem principal na Itália, mais especificamente no sul do país, onde enfrentará a máfia local, que inferniza a vida de seus novos amigos.





Dakota Fanning e Denzel Washington em cena do filme O Protetor 3 Foto: Sony Pictures





Com estreia marcada para dia 31 de agosto nos cinemas, O Protetor 3 conta com direção de Antoine Fuqua e a história tem a assinatura de Richard Wenk. No elenco, Dakota Fanning surge para fazer novamente par com Denzel, com quem trabalhou em Chamas da Vingança (2004), e David Denman. Produção é baseada na série criada por Michael Sloan e Richard Lindheim.

Na sinopse oficial, um pouco do o público verá na tela. Desde que desistiu de sua vida como assassino trabalhando para o governo, Robert McCall (Denzel) tem dificuldades para se reconciliar com as coisas horríveis que fez em seu passado, e encontra um estranho conforto em trazer à justiça aos oprimidos.





Após encontrar um lar inesperado no sul da Itália, ele descobre que seus novos amigos vivem sob o controle dos chefes do crime organizado do local. Assim que os eventos se desdobram para acontecimentos mortais, McCall sabe o que precisa fazer: se tornar um protetor para seus amigos e enfrentar a máfia.