Dez filmes de comédia romântica para assistir no streaming

Mais um fim de semana chega e com ele os inúmeros rolês. Mas nem sempre é possível dar aquela saidinha. Se você está guardando energia (ou dinheiro), se prefere ficar em casa vendo um filminho ao lado de seu amor ou sozinho, o Caderno 2 preparou umas dicas de 10 filmes de comédia romântica para assistir na sua plataforma de streaming preferida.

Esposa de Mentirinha

Leia também Costa-Gavras: ‘Todo país deveria proteger a sua produção nacional’

Começando do melhor jeito possível, com dois grandes atores de comédias românticas: Adam Sandler e Jennifer Aniston. Na história, um cirurgião plástico vivido por Sandler passa anos fingindo que é casado, até que começa a namorar o que ele pensa ser a mulher perfeita. Então, pede a sua assistente (Aniston) que finja ser sua futura ex-esposa. Na Netflix.

Uma Quedinha de Natal

É dezembro, Natal está logo ali e o combo de festas de fim de ano e comédia romântica faz muito sucesso. Nessa produção, Linsay Lohan é a rica herdeira de um hotel que sofre um acidente de ski e perde a memória. A mulher mimada é socorrida por um desafortunado viúvo e sua filha durante o feriado de Natal. Na Netflix.

Amor em Verona

Julie terminou o namoro um pouco antes de uma viagem romântica. As passagens para o passeio dos sonhos em Verona já estavam compradas. Então, ela decide ir sozinha para a cidade, mas, chegando lá, é obrigada a dividir a casa com um homem irritante, mas muito atraente. Na Netflix.

Esposa de Aluguel

Na comédia romântica brasileira, Luis, interpretado por Caio Castro, é um cara que não acredita muito no amor, por isso seus relacionamentos não duram mais que três meses. A mãe dele, que sonha em vê-lo casado, tem um mal súbito e descobre que tem seis meses de vida. Querendo realizar o sonho de sua mãe, ele contrata uma esposa de aluguel, vivida por Thati Lopes. Na Netflix.

Jogo de Amor em Las Vegas

Continua após a publicidade

Após ser dispensada por seu noivo, Joy McNally (Cameron Diaz) resolve extravasar e afogar as mágoas em Las Vegas. Lá, ela encontra Jack Fuller (Ashton Kutcher), que acabou de ser demitido de seu emprego pelo próprio pai. Os dois acabam se casando e só descobrem no dia seguinte. Para piorar a situação, descobrem que ganharam US$ 3 milhões e vão precisar conviver para conseguirem acessar o dinheiro. No Amazon Prime Video e na HBO Max.

Simplesmente Acontece

Inseparáveis desde a infância, Rosie e Alex são melhores amigos que experimentam de tudo juntos, desde dificuldades amorosas, às familiares e sociais. Embora exista, sim, uma atração mútua, os dois mantêm a amizade acima de tudo, até que um dia Alex decide aceitar um convite para estudar Medicina em Harvard, nos Estados Unidos. A distância faz com que surja entre eles os primeiros segredos. No Amazon Prime Video.

O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas

Dois adolescentes, Mark (Kyle Allen) e Margaret (Kathryn Newton) ficam presos no tempo, vivendo o mesmo dia repetidas vezes. Ele, então, decide que já é hora de se livrar desse ciclo, mas alguma coisa em Margaret faz a jovem querer manter-se nessa rotina. Mas é apenas descobrindo, juntos, os pequenos e preciosos momentos, que eles poderão encontrar algum significado na monotonia e a chance de se libertarem. No Amazon Prime Video.

Continua após a publicidade

Amizade Colorida

Jamie é uma recrutadora em Nova York que convence Dylan, um diretor de arte de Los Angeles, a aceitar um emprego na revista GQ, em Manhattan. Os dois se tornam amigos e, traumatizados por vários romances com finais infelizes, decidem parar de procurar o amor verdadeiro e resolvem colocar sexo sem compromisso na relação deles. Na HBO Max.

Procura-se

Camila Queiroz e Kleber Toledo estão juntos nesta comédia romântica que acaba de estrear, baseada no livro de Carina Rissi. Alicia, vivida por Camila, descobre que é herdeira de uma fortuna, mas ela, que ama a vida de solteira, precisa estar casada para receber a grana. Na HBO Max.

Continua após a publicidade

Mens@gem Para Você

Kathleen Kelly (Meg Ryan) é dona de uma pequena livraria local em Nova York. Joe Fox (Tom Hanks), é dono de uma rede de livrarias Foxbooks. Quando os dois se conhecem através da internet, iniciam um romance online intenso e anônimo. Um dia, Joe fica sabendo que a encantadora mulher é sua rival de negócios. que chegou com tudo abrindo uma enorme rede de livros na esquina de sua concorrente. Na HBO Max.