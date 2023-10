‘Dezesseis Facadas’ faz boa mistura de terror com viagem no tempo no Prime Vídeo; leia análise

Dezesseis Facadas, filme que mistura terror e viagem no tempo, já figura entre os longas mais assistidos do Amazon Prime Vídeo neste fim de semana. Lançado em 6 de outubro de 2023, é uma mistura entre terror e viagem no tempo, protagonizado por Kiernan Shipka (de O Mundo Sombrio de Sabrina).

A história se passa na pequena cidade de North Vernon, nos Estados Unidos, na qual um serial killer ficou conhecido por assassinar um trio de amigas adolescentes, cada uma com 16 facadas. 35 anos depois, ele está de volta e faz uma nova vítima.

Ao se deparar com o mascarado criminoso, Jamie (Shipka) busca refugio numa antiga cabine de foto, que uma amiga tentava transformar em máquina do tempo. O experimento funciona e ela acaba indo parar em 1988. Lá, acaba encontrando boa parte das pessoas de sua vizinhança, mas em vez de adultos, têm a sua idade.

Fingindo ser uma intercambista canadense, ela vai tentar mudar o rumo dos assassinatos, tentando impedi-los. Como é típico em filmes desse estilo, a personagem sabe que cada mudança que fizer no passado por interferir em seu ‘presente’ no futuro.

Cena do filme 'Dezesseis Facadas', disponível para assistir no Amazon Prime Vídeo Foto: Reprodução de 'Totally Killer' (2023)/Amazon Prime Vídeo

Dezesseis Facadas tem elementos de um bom filme de terror adolescente sanguinário, assim como sabe usar bem aspectos interessantes de viagens no tempo.

Há diversas piadas sobre o conflito geracional, especialmente em cenas sobre o ‘desleixo’ dos anos 1980 em questões de segurança, e a cisma de ‘problematização’ que a protagonista tem ao ouvir diversos comentários que hoje soam problemáticos.

A trilha sonora, com músicas da época, também é destaque. Para quem está disposto a dar asas à imaginação e permitir uma ‘licença poética’ em alguns pontos sem tanta explicação, o filme pode divertir.

Onde assistir Dezesseis Facadas

Dezesseis Facadas está disponível para assistir no Prime Vídeo. Confira outros destaques das estreias do streaming no fim de semana clicando aqui.