Dia do Alzheimer: 6 filmes para conhecer a doença e se emocionar

O dia 21 de setembro foi escolhido pela Associação Internacional do Alzheimer como Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer para fortalecer a divulgação de informações sobre os principais sintomas, formas de tratamento e aconselhamento para os familiares dos pacientes.

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta as células cerebrais, prejudicando a memória e as atividades cognitivas. Afeta, portanto, com mais constância, pessoas de uma certa idade.

No dia do Alzheimer, selecionamos filmes que tratam com delicadeza da doença.

Meu Pai (2020)

Um dos mais recentes filmes a tratar do assunto, garantiu o Oscar de melhor ator para Anthony Hopkins por sua precisa e delicada interpretação do homem que vai perdendo a memória. Ele recusa a ajuda de sua filha (Olivia Colman), que pretende se mudar de Londres para Paris e precisa garantir os cuidados dele enquanto estiver fora, buscando encontrar alguém para cuidar do pai. Ao tentar entender suas mudanças, ele começa a duvidar de seus entes queridos, de sua própria mente e até mesmo da estrutura da realidade. Disponível na Paramount

Para Sempre Alice (2014)

Renomada professora de linguística, Alice Howland (Julianne Moore, em iluminada interpretação) começa a esquecer certas palavras e se perder pelas ruas de Manhattan. Ao procurar um médico, é diagnosticada com Alzheimer. A doença coloca em prova a força de sua família. Enquanto a relação de Alice com o marido John se fragiliza, ela e a filha Lydia se aproximam. Disponível na HBO Max

Ella e John (2017)

Septuagenário, o casal de aposentados Ella (Helen Mirren) e John (Donald Sutherland) decide fazer uma última viagem pelo país, de carro. O trajeto começa em Boston e tem como destino a antiga casa de Ernest Hemingway, na Flórida. Mas, no caminho, John começa a dar sinais de esquecimento. Helen Mirren e Donald Sutherland conferem dignidade a uma trama triste. Disponível na Amazon Prime e na Apple TV

Amor (2012)

O cineasta austríaco Michael Haneke tornou-se conhecido por filmes com personagens cujas atitudes impressionam. É o que acontece aqui, no qual Georges (Jean-Louis Trintignant) e Anne (Emmanuelle Riva) formam um casal de aposentados apaixonados por música. A rotina segue tranquila até o dia em que Anne sofre um derrame e fica com um lado do corpo paralisado. Também começa a apresentar sinais de demência. Com o amor em teste, a solução do problema é chocante. Disponível na Prime Vídeo e Apple TV

Diário de uma Paixão (2004)

Vendedor aposentado, Noah Calhoun tem o hábito de visitar Allie Nelson em um asilo, onde lê memórias escritas em um caderno. A leitura narra a história de um casal (Rachel McAdams e Ryan Gosling) que foi separado pela Segunda Guerra Mundial e se reencontra 14 anos depois, com diferentes rumos na vida. Com a memória prejudicada pelo tempo, a senhora acaba tendo a chance de reviver sua turbulenta juventude e o inesquecível amor que viveu. Disponível na HBO Max e Apple TV

Viver Duas Vezes (2020)

Quando Emilio (Oscar Martínez) é diagnosticado com Alzheimer, ele e sua família resolvem partir em busca do seu amor de infância, antes que seja tarde demais. A estrada será árdua, mas lhe trará ensinamentos.. Comédia espanhola sensível e com belos momentos. Disponível na Netflix