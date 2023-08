Dia do Solteiro: ‘Como Superar um Fora’ e outros 4 filmes para ver no streaming

Nesta terça-feira, 15, é celebrado o Dia do Solteiro. A origem da data ainda é desconhecida, no entanto, é vista como o dia em que se comemora o prazer da própria companhia. O Estadão separou algumas sugestões de filmes e séries para quem deseja comemorar a data em grande estilo, sozinho ou acompanhado.

Três Solteirões e um Bebê

Após um bebê ter sido deixado na porta do apartamento de Peter (Tom Selleck), Michael (Steve Guttenberg) e Jack (Ted Danson), os três solteirões que, até então, curtiam a vida como se não houvesse amanhã, se veem em um grande desafio. Eles resolvem cuidar da criança, mas a responsabilidade não é fácil.

Onde assistir: Dinesy+

Como superar um fora

Uma comédia peruana que conta a história de María Fé (Gisela Ponce de León), uma mulher que começa a escrever em um blog depois de levar um fora do namorado. O sucesso do novo site é tão grande que ela se vê diante de uma oportunidade para virar a página e mudar de vida.

Onde assistir: Netflix

Comer, Rezar, Amar

O filme contra a trajetória de Liz Gilbert (Julia Roberts) em busca do que é importante na vida. Recém-divorciada, Liz passa por um momento de mudança em sua vida e está confusa sobre o que precisa fazer. É aí que decide partir em uma viagem de autoconhecimento e descobertas, passando pela Itália, Índia e Bali.

Onde assistir: Netflix, HBOMax Start+ ou Paramount+

Solteira Quase Surtando

Beatriz (Mina Nercessian) está tão feliz com o sucesso e sua carreira que não pensa em se casar. Porém, depois de uma consulta ela descobre que está entrando na menopausa e resolve que tem seis meses para conhecer alguém, se apaixonar, casar e engravidar.

Onde assistir: Apple TV

And Just Like That… Um Novo Capítulo de Sex And The City

A três amigas icônicas dos anos 2000 Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbs (Cynthia Nixon) e Charlotte York (Kristin Davis) voltam para a telinhas com novos dilemas e reflexões do cotidiano. A atração apresenta temas como a questão com o envelhecimento, pressão estética, divórcios, novos rumos na carreira e muito mais.

Onde assistir: HBOMax

Sobrevivendo em Grande Estilo

Depois de flagrar o namorado com outra mulher, Mavis (Michelle Buteau), resolver dar a volta por cima, focar na carreira e provar que ela é muito mais do que um relacionamento.

Onde assistir: Netflix