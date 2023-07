Diretor de ‘Missão Impossível 7′ conta sobre ‘detalhe’ que passou despercebido no filme

A primeira parte do sétimo capítulo da tão amada série de filmes Missão Impossível chega aos cinemas neste mês com a expectativa de arrecadar a maior bilheteria da franquia e direção de Christopher McQuarrie. Mas o filme que os fãs irão ver nas telonas era para ser diferente da versão final, se não fosse por um erro notado pelo diretor Edgar Wright que mudou Missão Impossível 7: Acerto de Contas Parte 1.

Segundo o diretor do filme, em entrevista para a revista Total Film, o toque de seu colega cineasta aconteceu em uma exibição prévia do filme. Ao questioná-lo sobre um som específico - uma espécie de sugestão de áudio - McQuarrie percebeu que o detalhe “era tão óbvio para mim. Mas não era óbvio para Edgar”, optando por mudar drasticamente o filme.

“E quando perguntei ao público, também não era óbvio para eles. Ninguém pensou em trazer isso à tona até que Edgar o fez. E isso mudou o filme inteiro. Mudou o filme inteiro para melhor. Você só precisa de honestidade e clareza e consciência. Ninguém, incluindo Tom [Cruise], pode realmente sentar lá e assistir ao filme 24 horas por dia, objetivamente. Tom e eu apenas olhamos nos olhos um do outro e dizemos: ‘queremos mudar isso? Ou é isso que preferimos?”, declarou McQuarrie.

Diretor fala em ‘enterrar Top Gun’

Além de revelar que o filme poderia ser completamente diferente, o diretor também comentou em sua entrevista sobre a comparação com outros filmes. Relembrando o sucesso de Top Gun: Maverick, última colaboração do diretor com Tom Cruise que arrecadou 1,5 bilhões de dólares, McQuarrie comentou que não se trata de uma competição com Bond ou John Wick, mas, sim, de uma competição com “nós mesmos”.

Enredo de ‘Missão Impossível 7′

O último filme da franquia irá se concentrar nas aventuras do agente Ethan Hunt (Tom Cruise) e da equipe do IMF ao tentar rastrear uma arma altamente ameaçante para a humanidade antes que seja tarde demais. E é durante a missão que Ethan precisa se deparar com o seu passado sombrio, que irá assombrá-lo quando ele ficar cara a cara com seu inimigo, Gabriel. O elenco conta com a volta de alguns nomes à franquia e inclui Ving Rhames, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Shea Whigham, Indira Varma, Rob Delaney e Cary Elwes.

Com estreia marcada para o dia 13 deste mês no Brasil, algumas salas de cinema exibirão sessões antecipadas neste final de semana, 8 e 9, respectivamente. As salas podem ser consultadas nas redes de cinema. A estreia da parte dois do filme está prevista para o dia 28 de julho de 2024.