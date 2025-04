Diretor de ‘Um Filme Minecraft’ se anima com possibilidade de sequência

Hess disse ainda que deu uma prévia de seus planos para uma sequência nos créditos finais de Um Filme Minecraft e que os fãs estariam animados para o futuro: “Eles estão se divertindo.”

Segundo o diretor, o protagonista do segundo filme será Alex, outro personagem jogável do game além de Steve, que foi interpretado por Jack Black no primeiro longa. “Esse é o personagem que colocaremos em cena, sem dúvida”, concluiu.