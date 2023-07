Diretora de ‘Barbie’, Greta Gerwig revela que vai dirigir filmes de ‘As Crônicas de Nárnia’

Na onda do filme da Barbie, que estreia no dia 20 de julho, a diretora Greta Gerwig, responsável pelo live-action da boneca mais famosa da Mattel, revelou em entrevista ao New Yorker que estará envolvida em mais uma produção icônica do cinema: os novos filmes de As Crônicas de Nárnia. A Netflix comprou os direitos de adaptação da franquia ainda em 2018, mas até o momento não havia uma diretora confirmada.

De acordo com Greta, ela vai produzir pelo menos dois filmes pela plataforma de streaming. A expectativa em relação às novas produções é grande, afinal, a diretora de cinema assinou produções como Lady Bird: A Hora de Voar (2018) e Adoráveis Mulheres (2019), ambos filmes reconhecidos pelas premiações Globo de Ouro e Oscar, respectivamente.

Greta Gerwig, diretora de 'Adoráveis Mulheres', em evento do Oscar Foto: Mario Anzuoni//Reuters

As Crônicas de Nárnia

A obra de ficção de C.S Lewis conta com uma sequência de sete livros lançados a partir de 1950. A primeira produção cinematográfica da franquia foi lançada em 2005 com o título As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, distribuído pela Walt Disney.

De lá para cá, foram lançados mais dois filmes: As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (2008), também pela Walt Disney e As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada (2010), pela 20th Century Studios.