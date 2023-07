Diretora fez ‘Barbie’ inspirada por ‘Tempos Modernos’, ‘Grease’ e outros filmes antigos; veja lista

Greta Gerwig, diretora do filme Barbie, que estreia na próxima quinta-feira, 20 de julho, e é um dos mais aguardados de 2023, deu uma entrevista ao site Letterboxd em que lista mais de três dezenas de filmes que lhe serviram de inspiração para o longa.

Greta Gerwig, diretora de 'Barbie' Foto: Mario Anzuoni//Reuters

Greta explicou que cada um deles a inspirou de forma diferente para fazer Barbie. Alguns por conta da fotografia, outros pelo estilo dos personagens ou seu modo de agir, e há até alguns, como 2001 - Uma Odisseia no Espaço, que inspiraram uma cena específica.

Ela também cita a “artificialidade autêntica” de O Mágico de Oz, com seus números musicais sob céus pintados, ou a forma como Os Guarda-Chuvas do Amor usava tons de rosa ou vermelho em uma mesma cena. Os números de dança de Mordedoras de 1935 e a velocidade das falas de His Girl Friday.

Gerwig destaca também o senso de humor do clássico Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, e a personagem de Katherine Hepburn de The Philadelphia Story como uma das inspirações de Margot Robbie para compor sua Barbie.

À exceção de um documentário dos Bee Gees, de 2020, e do filme O Show de Truman, de 1998, todas as outras referências são dos anos 1980 para trás. Confira a lista completa agora

Os 33 filmes que inspiraram Greta Gerwig em Barbie

O Mágico de Oz (1939)

Os Guarda-Chuvas do Amor (1964)

Duas Garotas Românticas (1967)

O Segredo Íntimo de Lola (1969)

An American in Paris (1951)

Cantando na Chuva (1952)

Os Sapatinhos Vermelhos (1948)

Neste Mundo e no Outro (1946)

O Céu Pode Esperar (1978)

Oklahoma! (1955)

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988)

2001 - Uma Odiseia no Espaço (1968)

His Girl Friday (1940)

The Philadelphia Story (1940)

Mordedoras de 1935 (1935)

Suprema Conquista (1934)

O Terror das Mulheres (1961)

Janela Indiscreta (1954)

E La Nave Va (1983)

Asas do Desejo (1987)

Desejos Proibidos (1953)

Contatos Imediatos do terceiro Grau (1977)

Tempos Modernos (1936)

As Grandes Aventuras de Pee-Wee (1985)

Grease - Nos Tempos da Brilhantina (1978)

O Show de Truman (1998)

Meu Tio (1958)

Playtime - Tempo de Diversão (1967)

Splash - Uma Sereia em Minha Vida (1984)

Os Embalos de Sábado à Noite (1977)

The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart (2020)

O Poderoso Chefão (1972)