Disney e Pixar anunciam novidades em convenção de fãs na Califórnia

Especial para o Estadão, Anaheim, EUA

Com um ano de atraso, a D23 Expo está de volta. A convenção de fãs da Disney, que acontece a cada dois anos e virou um grande evento de anúncios e lançamentos, começou ontem em Anaheim, na Califórnia, depois de ser adiada em 2021 por causa da pandemia.

E o primeiro grande painel, englobando Disney, Disney Animation e Pixar, não decepcionou, começando com a nova vinheta da companhia, comemorando seus 100 anos – Walt e Roy Disney fundaram a empresa em 1923.

Fãs tiram fotos usando figurinos das mães de filmes da Disney, durante a convenção Disney D23. Foto Patrick T. Fallon / AFP

Sean Bailey, presidente de produção da Walt Disney Motion Picture, começou falando de filmes que estreiam no Disney+, como Abracadabra 2, dirigido por Anne Fletcher e que reúne as estrelas do longa de 1993, Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi. Estreia em 30 de setembro.

Em seguida, Amy Adams, Maya Rudolph, Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel estiveram no palco do Hall D23 para apresentar o trailer de Desencantada, continuação de Encantada, de 2007. No filme dirigido por Alan Shankman, com música de Alan Menken e Stephen Schwartz, que se passa 15 anos após o primeiro, Giselle (Adams) e Robert (Dempsey) mudam-se da cidade para o subúrbio com uma filha adolescente e um bebê. O filme entra no ar em 24 de novembro.

Halle Bailey vive Ariel na versão live-action de A Pequena Sereia. Foto Disney

Continua após a publicidade

Peter Pan & Wendy, de David Lowery, traz Jude Law no papel de Capitão Gancho. O ator esteve no palco, com seus companheiros de elenco Alexander Molony (Peter Pan), Ever Anderson (Wendy) e Alyssa Wapanâtahk (Tiger Lily). A estreia será em 2023.

Em seguida, Haunted Mansion, inspirado na clássica atração dos parques da Disney. No elenco do filme dirigido por Justin Simien, que costumava trabalhar na Disney, estão Owen Wilson e Jamie Lee Curtis. A estreia acontece ano que vem.

Barry Jenkins, diretor de Moonlight: Sob a Luz do Luar, vencedor do Oscar de melhor filme em 2017, também passou pela D23 Expo para mostrar uma pequena cena de Mufasa: O Rei Leão, um prelúdio da animação clássica de 1994 e da animação CGI de 2019. O longa, que será lançado em 2024, acompanha a história do pai de Simba.

Cena da animação Wish. Foto Disney

Gal Gadot e Rachel Zegler apareceram para mostrar um pouco da versão live action de Branca de Neve, dirigida por Marc Webb. A Mulher Maravilha faz a Madrasta, enquanto Zegler, que foi revelada em Amor, Sublime Amor, de Steven Spielberg, encarna o papel-título. O filme tem músicas de Pasek e Paul, autores do musical Dear Evan Hansen na Broadway e das canções de La La Land – Cantando Estações e O Rei do Show. O lançamento está previsto para 2024.

Fechando a apresentação do estúdio, o diretor Rob Marshall mostrou para a plateia o número completo de Part of Your World, de A Pequena Sereia, e trouxe a atriz Halle Bailey ao palco. O filme estreia no ano que vem.

Depois, foi a vez de Pete Docter, da Pixar. Os diretores Peter Sohn e Denise Ream mostraram cenas de Elemental, sobre Ember, uma garota durona e brava, e Wade, um cara que segue a maré. A plateia viu uma cena incompleta e outra completa do encontro entre esses dois opostos. A data de estreia está marcada: 16 de junho de 2023.

Continua após a publicidade

Cena da animação Elemental, da Pixar. Foto Disney

Docter também anunciou a primeira série feita pela Pixar, Win or Lose, dirigida por Carrie Hobson e Michael Yates, que acompanha um time de softball de uma escola na semana antes da final do campeonato. Cada episódio é contado sob a perspectiva de um personagem diferente. O lançamento acontece em 2023.

Em Elio, de Adrian Molina, um menino de 11 anos, introvertido e criativo, acaba fazendo contato com os alienígenas cujos sinais sua mãe, Olga (America Ferrera), estava tentando decodificar. A estreia está prevista para 2024.

E, quando Amy Poehler, que fez a voz de Alegria na versão original de Divertida Mente, apareceu no palco, a plateia soube que a Pixar também prepara uma continuação, que vai entrar na cabeça de Riley novamente – só que agora ela é uma adolescente. Estreia no meio de 2024.

Depois, foi a vez da COO do estúdio de animação Disney ir ao palco. Ela apresentou um trailer da série Zootopia+, que estreia no Disney+ em 9 de novembro.

Lee também recebeu os diretores Olufikayo Ziki Adeola, Hamid Ibrahim e Tolu Olowofoyeku para falar da primeira colaboração da Disney com uma companhia estrangeira, a editora de quadrinhos Kugali, que atua em vários países da África. Juntas, elas criaram a série Iwájú, uma homenagem afrofuturista a Lagos, capital da Nigéria, que estreia no Disney+ ano que vem.

Continua após a publicidade

Em seguida, os longas para os cinemas. O primeiro é Mundo Estranho, dirigido por Don Hall, com codireção de Qui Nguyen. Eles trouxeram ao palco os atores responsáveis pelas vozes originais – Jake Gyllenhaal (Searcher Clade), Dennis Quaid (Jaeger Clade), Jaboukie Young-White (Ethan Clade) e Lucy Liu (Callisto Mal) e apresentaram um novo trailer. A estreia é em 24 de novembro.

Wish, dirigido por Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, fechou o painel. O filme tem como protagonista a adolescente Asha (Ariana DeBose na versão original), que vive no reino de Rosas. Em um momento de desespero, ela apela às estrelas, que mandam uma pequena entidade, chamada Estrela, em seu socorro. DeBose, vencedora do Oscar de coadjuvante por Amor, Sublime Amor, encerrou o dia cantando More for Us, canção de Julia Michaels composta para o longa. O lançamento será em 2023.