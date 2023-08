Disney é processada por empresa parceira por usar ‘truques de contabilidade’ para lucrar

A Disney se tornou réu de um processo no Tribunal Superior de Los Angeles na última semana. Segundo a empresa financiadora de filmes TSG, que está processando a gigante de mídia, a Disney fez uso de “quase todos os truques do livro de contabilidade de Hollywood” para acumular milhões de dólares em lucros.

“O termo pejorativo ‘Hollywood Accounting’ refere-se ao opaco método freqüentemente empregado pelos grandes estúdios de televisão e cinema para enganar aqueles que compartilham lucros de uma série de televisão ou filme fora de sua parte total contratada”, afirma o processo disponibilizado pelo portal Deadline.

A TSG, que assina filmes como Os Banshees de Inisherin e Avatar: O Caminho da Água, nomeou a Twentieth Century Fox Film Corporation e a The Walt Disney Company como réus.

Disney é processada por empresa parceira TSG, sob acusação de contabilidade 'suspeita' Foto: AP / AP

Desde a pandemia, os estúdios reformularam as práticas comerciais estabelecidas no sentido de distribuição de filmes. Especificamente, o cinema está sob pressão, enquanto as gigantes de mídia despejam bilhões nos streamings. Segundo o TSG, essas mudanças ocorreram às custas dos parceiros financeiros da Disney.

“A janela de distribuição de filmes foi projetada para maximizar os lucros dos estúdios (e de partes interessadas como a TSG), evitando que um fluxo de receita de distribuição canibalize outro”, diz o processo. “Quando as janelas colapsam umas sobre as outras, no entanto, o estúdio (e seus investidores) perde fontes potenciais significativas de receita”.

Além dos lucros supostamente perdidos devido às decisões de distribuição da Disney, a TSG afirma que a falta de fluxo de caixa resultante prejudicou seus investimentos no segundo filme da franquia Avatar.

Mudanças de distribuição teriam afetado investimentos em 'Avatar: O Caminho da Água' Foto: AP / AP

O Deadline procurou a Disney, que não quis comentar.