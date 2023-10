Coreia do Norte: filme acompanha fugitivos da ditadura por túneis secretos em gravações clandestinas

AFP - Ganhar a confiança de seus personagens nunca é fácil para um documentarista, mas é ainda mais difícil quando eles pensam que você quer matá-los. Esse foi o desafio que enfrentou a diretora norte-americana Madeleine Gavin, cujo filme Beyond Utopia acompanha desertores norte-coreanos em sua fuga.

O longa segue o trabalho de um pastor que fugiu para a Coreia do Sul e agora ajuda famílias a escaparem do regime comunista de Kim Jong Un.

Entre elas estava a família Roh e sua avó anciã, a quem Gavin conheceu apenas semanas depois de que fugiram de sua repressiva e ilhada terra pátria, alimentada durante anos por propaganda.

O filme estreou nos Estados Unidos, depois de ter sido selecionado em janeiro no Festival de Sundance. No Brasil, ele foi exibido no Festival do Rio, em outubro, e ainda não tem previsão de estreia no circuito comercial.

“Nunca vou me esquecer da forma como ela me olhava”, disse Gavin à AFP. Na época, para eles, “os estadunidenses só existiam para fazer os norte-coreanos miseráveis, para matá-los e atacá-los”.

Região da fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte em foto de 2019 Foto: AP Photo/Ahn Young-joon, File

“Não éramos nem sequer seres humanos. [...] Isso era o que lhes tinham ensinado”.

Pouco depois de que a família Roh escapou através da vigiada fronteira com a China, um agricultor local lhes colocou em contato com uma ‘estrada de ferro subterrânea’ para desertores, que é operada pelo pastor Kim Sung-eun, com quem Gavin estava gravando.

O pastor organizou a viagem para que a família fosse em segredo através da China, Vietnã e Laos, todos sob o domínio comunista, atravessando bases policiais de controle e regiões de fronteira pela selva.

O filme utiliza imagens gravadas na China pelos “agentes” do pastor antes que Gavin pudesse encontrá-los e filmá-los em pessoa no sudeste da Ásia.

No princípio Gavin sentiu “um forte sentimento de desconfiança e suspeita” de parte da família.

Porém, apesar da forte lavagem cerebral que haviam sofrido na Coreia do Norte, incluindo a atitude da avó de 80 anos começou a mudar rapidamente ao ver o mundo exterior com seus próprios olhos.

“Não lhe agradava nada [...]. Sempre lhe haviam dito que, em comparação com o restante do mundo, os norte-coreanos eram os mais sortudos da Terra”, explica Gavin.

“E ver um mundo onde há animais, vida e até banheiros! Éramos uma peça deste quebra-cabeça.

Norte-coreanos durante ato em protesto a sanções da ONU ao seu país na Praça de Pyongyang. Foto: AP Photo/Jon Chol Jin

O pior

Quando Gavin começou a gravar seu filme, se concentrou nos norte-coreanos que já viviam havia muitos anos na Coreia do Sul.

Ali, ao chegar, muitos desertores pedem ajuda a um “centro de reassentamento”, onde lhes é ensinado sobre o resto do mundo, as mentiras do brutal regime de Kim Jong Un e práticas modernas básicas, como o uso de um caixa automático.

Porém, após conhecer o pastor Kim Sung-eun, envolvido na rede clandestina que leva os fugitivos ao Sul, Gavin reestruturou o filme para que fosse uma crônica das famílias que fogem da Coreia do Norte.

O documentário acompanha Soyeon Lee, uma mãe que escapou há tempos da Coreia do Norte, mas agora tenta trazer clandestinamente o filho que teve que deixar para trás.

A tragédia se intensifica quando ele é capturado na China e devolvido à Coreia do Norte para ser punido. Filmar a angústia da mãe “foi realmente o mais difícil”, disse Gavin. “O que ela havia passado e segue passando é o pior pelo que alguém pode passar”.

Kim Jong Un aparece em TV em foto tirada em Seoul, na Coreia do Sul, em 28 de setembro de 2023. Foto: AP Photo/Ahn Young-joon

Culpa

A outra parte do filme segue a família Roh e sua angustiante viagem de 5 mil km por terra até a Tailândia e até a liberdade.

Um descuido poderia significar sua repatriação à Coreia do Norte, o que garante ao documentário uma tensão dramática semelhante à dos filmes de suspense de Hollywood.

Mas Gavin também se propôs a fazer algo “experiencial e no tempo presente”, que desse “voz aos norte-coreanos de verdade”, cujo país é conhecido no resto do mundo principalmente por seu arsenal nuclear e sua arrasadora política.

Inclusive, em sua fuga, a família Roh expressa uma complexa mistura de sentimentos, desde o susto até a emoção, a raiva por tudo que lhes foi privado durante tanto tempo, passando pela vergonha.

A avó “não abandonou a ideia de que Kim Jong Un era uma pessoa incrível que estava encarregado de um dos trabalhos mais difíceis”, disse Gavin. “Sentia uma enorme culpa por fugir, e que qualquer um que abandonasse o país estava basicamento abandonando-o, e o quão frustrante que isso é para ele”.

O filme inclui imagens gravadas em segredo na Coreia do Norte e levadas em contrabando pela rede do pastor. Elas mostram desde bárbaros gulags do país até a crueza da vida cotidiana.

“Como diz a avó ao fim do filme, ‘somos muito sortudos, mas não consigo dormir pensando nas pessoas que permanecem ali’”, explica Gavin.

“É por isso que queria deixar o filme como uma homenagem para essas pessoas. Porque essas pessoas estão ali e precisam de nós para levar sua voz adiante”.