Documentário ‘Elis & Tom’ vai tentar uma vaga no Oscar 2024

O documentário Elis & Tom - Só Tinha de Ser Com Você, do diretor Roberto de Oliveira, vai tentar uma vaga pela disputa do Oscar 2024 na categoria Melhor Documentário. O anúncio foi feito pela produção do filme, que já o inscreveu na premiação mais importante do cinema mundial.

Elis & Tom conta, por meio de imagens de arquivo, o encontro de Elis Regina e Tom Jobim em um estúdio de gravação em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1974. Eles se juntaram para a gravação do álbum que se tornou um dos maiores clássicos da música popular brasileira de todos os tempos.

Elis e Tom no estúdio em Los Angeles: descontração após momentos de tensão Foto: Divulgação/O2 Pla

Na época, Oliveira, que era empresário de Elis, filmou os bastidores da tensa gravação - Tom não aceitava muito a ideia de ter piano elétrico e guitarra na gravação. A narrativa do filme passa justamente por esse conflito inicial que, com o passar das gravações, se dissipam.

Além das imagens de arquivo, o filme também traz depoimentos de nomes ligados à música e aos protagonistas, entre eles, Wayne Shorter, André Midani, Roberto Menescal, João Marcello Bôscoli e Beth Jobim.

Elis & Tom - Só Tinha de Ser Com Você está em sua terceira semana de exibição e já levou 40 mil pessoas aos cinemas em todo o País. Antes, o filme foi exibido em festivais como o de Cannes e estreou em Los Angeles, onde foi licenciado pela distribuidora norte-americana Outsider Films. No Brasil, o filme tem distribuição da O2 Play.

Em entrevista ao Estadão, o diretor Roberto de Oliveira disse que o material usado no filme, e registrado por ele em 1974, dará origem a uma exposição que terá início em 2024, quando o disco completará 50 anos. Também está previsto o lançamento de quatro faixas ao vivo gravadas durante a apresentação que Elis e Tom fizeram no Brasil em 1974.