Documentário ‘Elis & Tom’ ganha prêmio em festival internacional de cinema

Elis & Tom conta, por meio de imagens de arquivo, o encontro de Elis Regina e Tom Jobim em um estúdio de gravação em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1974. Os artistas se juntaram para a gravação do álbum que se tornou um dos maiores clássicos da música popular brasileira de todos os tempos.

O documentário transporta o espectador para uma viagem no tempo, além de revelar momentos íntimos do processo criativo e das personalidades extraordinárias dos dois artistas. A produção é também um emocionante reencontro do diretor Roberto de Oliveira com Elis e Tom em um material filmado há quase cinco décadas.