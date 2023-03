Documentário ‘Encontro com os Beatles na Índia’ abre mostra metafísica de filmes

Em sua cartografia anual de conexões entre o audiovisual e experiências de autoconhecimento promovidas pelas mais variadas artes, o Festival Cinema e Transcendência comemora seus dez anos de existência com uma confluência metafísica com o rock’n’roll, abrindo sua edição de 2023, na quarta, 29, às 18h, no CCBB-SP, conectado com os quatro rapazes mais famosos de Liverpool.

Longa de abertura da maratona metafísica idealizada pelo cineasta André Luiz Oliveira, em curadoria com a produtora Carina Bini, Encontro com os Beatles na Índia (Meeting the Beatles in India) revive o período em que John Lennon (1940-1980), Paul McCartney, George Harrison (1943-2001) e Ringo Starr se dedicaram à meditação no monastério do guru Maharishi Mahesh Yogi (1918-2008), nas margens do rio Ganges.

Ele foram em fevereiro de 1968, inspirados por um colóquio de Yogi no País de Gales. Na ocasião, o quarteto já estava em contato com a música indiana, por conta da imersão de Martin na cítara, e pela aproximação com os ideais de Hare Krishna. Quem estava na região naquele momento era um jovem cineasta canadense, Paul Saltzman, que viria a se tornar um dos mais aclamados documentaristas de seu país.





Beatles: Maharishi, John Lennon, Cynthia Lennon, Jane Asher e Paul McCartney , na Índia Foto: Colin Harrison/Avico/BritBox





“Tinha ido à Índia para cuidar da engenharia de som de um documentário do National Film Board do Canadá sobre o armamento nuclear na Ásia. Naquele tempo, os Beatles eram os avatares mundiais da conscientização dos assuntos espirituais, mas seguiam fazendo canções de amor”, disse Saltzman ao Estadão. “O quarteto foi fundamental em uma mudança na minha vida. Sempre acreditei na alma e que ela reencarna ao longo do tempo. Mas, quando pisei na Índia pela primeira vez, meu corpo parecia mais leve, minha respiração estava mais relaxada. Era como se eu tivesse encontrado uma vida passada. Nesse processo, pude acompanhar a jornada de músicos talentosos.”

DAVID LYNCH

Narrado por Morgan Freeman, com direito a reflexões de um dos mais famosos praticantes da meditação transcendental, o cineasta David Lynch, Encontro com os Beatles na Índia aborda o que John, Paul, George e Ringo aprenderam nos rituais do ashram de seu guru. Revela ainda o impacto de um novo (e meditativo) estilo de vida em seu trabalho. Naquelas sete semanas, eles compuseram 48 canções.









“Descobri os Beatles dançando as músicas deles em festinhas. Quando ouvi Tomorrow Never Knows, no álbum Revolver, comecei a perceber que eles estavam se voltando para a conscientização das portas da percepção a serem abertas”, conta Saltzman. “Os Beatles só poderiam ter acontecido nos anos 1960, pois foi a década do despertar. Os anos 1950 representaram uma espécie de recomeço depois do horror do Holocausto. Foi a época em que a Humanidade reaprendeu a ficar de pé e a lidar com o trauma dos campos de concentração. Aí, na década de 1960, houve um chamado para que a gente se livrasse do materialismo.”

Na quinta, às 18h, o CCBB-SP exibe Psicomagia, de Alejandro Jodorowsky. No encerramento do festival, dia 16, passam Cavalgada à Pedra do Reino: Missão e Festa de Ariano Suassuna, de Inez Viana, e O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha.

