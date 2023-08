Cirurgia brasileira ganha fama e influencia debate sobre aceitação em documentário americano

Uma jovem americana que decide fazer o Brazilian Butt and Beauty Lift (BBB Lift), procedimento estético originário do Brasil, é o personagem principal em You’ll Be Happier, novo documentário de Daniel Lombroso, da revista The New Yorker.

Produzido nos Estados Unidos, o filme explora a incessante busca pela autoaceitação, captando as emoções e motivações da protagonista em sua decisiva jornada de transformação. Influenciado por memórias pessoais e pela tendência crescente de compartilhamento de cirurgias nas redes sociais, Lombroso explora as pressões estéticas que as mulheres enfrentam na era digital, especialmente nos Estados Unidos.

Paralelamente, o documentário lança luz sobre os riscos associados ao BBB Lift, um procedimento que promete redefinir a silhueta ao transferir gordura de áreas específicas do corpo para os glúteos em uma única sessão. Apesar de ser amplamente promovido como minimamente invasivo, há crescentes preocupações na comunidade médica sobre seus perigos. A embolia pulmonar, por exemplo, é apontada como a principal causa de morte relacionada a essa cirurgia.

A história de Jennifer é particularmente reveladora: a despeito dos conselhos de seus pais para investir em propriedades, ela vê na cirurgia uma oportunidade de transformação pessoal. Em entrevistas reveladoras, Jennifer compartilha suas inseguranças e motivações, afirmando: “Eu quero gostar mais de mim... Porque eu realmente me amo. Mas eu só quero... mais.”

No entanto, o documentário não se limita a mostrar o procedimento em si, mas mergulha no contexto emocional de Jennifer. Esta não é a primeira vez que ela se submete a um procedimento estético; ela já passou por lipoaspiração e um Brazilian butt-lift anterior com o qual não ficou satisfeita. Além disso, ela relembra comparações com suas irmãs e comentários negativos de seus pais durante a infância. Lombroso, ao retratar Jennifer, desafia preconceitos culturais sobre cirurgia plástica, mostrando-a em momentos de vulnerabilidade e coragem.

Em You’ll Be Happier, Lombroso oferece uma visão íntima e reflexiva sobre as complexidades da cirurgia plástica e as motivações pessoais por trás dela. O filme convida o público a se aprofundar nas histórias individuais e nas nuances da busca pela autoaceitação, ressaltando a narrativa sobre “a forma como a autenticidade foi construída - tanto no Instagram quanto na mesa de operação.”