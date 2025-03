Documentário promete revelar abusos contra Stan Lee, autor da Marvel; veja o trailer

O documentário intitulado Stan Lee: The Final Chapter parte de materiais coletados pelo próprio Bolerjack, que acompanhou o lendário quadrinista nos últimos quatro anos de vida do artista. Além de capturar momentos de descontração, o cineasta também presenciou comportamentos suspeitos e as exaustivas participações de Lee em convenções, mesmo com idade avançada.

O trailer conta a história do ícone dos quadrinhos, já na velhice, conduzido por exposições e eventos de fãs mesmo enquanto demonstrava estar exausto. O material não identifica as pessoas envolvidas nas acusações de negligência, mas vale lembrar que, após a morte de Lee em 2018, um de seus ex-empresários, Max Anderson, foi processado pela filha do escritor. Outro, Keya Morgan, foi preso por abuso de idosos, fraude e roubo.