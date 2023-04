Documentário sobre Elis e Tom é destaque do In-Edit Brasil; veja lista

O Festival Internacional do Documentário Musical, conhecido por In-Edit Brasil divulga a lista dos longas nacionais que vão participar da sua edição comemorativa de 15 anos, prevista para acontecer entre 14 e 25 de junho, em São Paulo. Uma parte da programação também será exibida de forma online.

No total, serão mostrados 22 títulos em longa metragem no Panorama Brasileiro. A programação vai contar também com documentários internacionais inéditos no circuito comercial - a lista será divulgada oportunamente.

Conheça os longas nacionais:

Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você

De Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay

Duas grandes estrelas da música brasileira se reúnem em Los Angeles para gravar o álbum que se tornou um clássico. Munido de uma câmera 16mm, Roberto de Oliveira captou as sessões de ensaio e gravação do álbum. Até então inéditas, essas imagens foram restauradas em 4K, revelando a intimidade do processo criativo, a personalidade dos artistas, as tensões, os enfrentamentos e a crescente sinergia entre Elis Regina e Tom Jobim.

Famoudou Konaté - The King of Djembe

De André Piruka e Billy Konate

Nos anos 60, Famoudou Konaté se juntou ao recém-criado Ballet Africano e realizou extensas turnês pelo mundo, sendo aclamado o Rei do Djembe - um instrumento que também tem uma função espiritual e social na República da Guiné. Aos 80 anos e de volta ao seu país de origem, Famoudou conta sua trajetória.

O escritor, músico Fausto Fawcett, em Copacabana na zona sul do Rio, em 2010 Foto: Marcos Arcoverde / Estadão

Fausto Fawcett na Cabeça

De Victor Lopez

O filme mostra o cotidiano do poeta e cantor em seu minúsculo apartamento em Copacabana. Nesse contexto é revelado seu universo particular, no qual fronteiras narrativas, filosóficas e temporais são atravessadas, revelando outros mundos e o caráter criativo, incansável e desafiador de um artista singular.

Frevo Michiles

De Helder Lopes

A trajetória de Jota Michiles, compositor de frevos antológicos, sendo reverenciado por grandes artistas pernambucanos, como Getúlio Cavalcanti, Maestro Edson Rodrigues e Alceu Valença.

Miucha, no programa Som Brasil, da Globo Foto: Estevam Avellar / Globo

Miúcha, a Voz da Bossa Nova

De Daniel Zarvos e Liliane Mutti

Construído a partir de inúmeras imagens de arquivo, depoimentos em fita cassete e cartas escritas por Miúcha, o filme revela seu cotidiano, os desafios artísticos e pessoais e a luta para conquistar o merecido reconhecimento.

Peixe Abissal

De Rafael Saar

O universo poético do escritor e compositor Luiz Capucho. Soropositivo desde os anos 1990, Capucho utiliza não somente a doença, mas também suas sequelas físicas como fontes de sua reinvenção artística.

Terruá Pará

De Jorane de Castro

A partir de depoimentos de personagens fundamentais, como Dona Onete, Manoel Cordeiro, Pio Lobato, entre outros, em “Terruá Pará” a diretora Jorane Castro nos conduz a um profundo mergulho na diversidade da música amazônica, proporcionando momentos de encantamento e emoção.

De Você Fiz Meu Samba

De Isabel Nascimento Silva

A diretora Isabel Nascimento da Silva traz histórias de amor e saudade a partir dos depoimentos de cinco viúvas de grandes sambistas cariocas. “De Você Fiz Meu Samba” também reafirma a importância do papel feminino na cultura nacional, mostrando não apenas a parceria, mas também o quanto que elas tiveram de abrir mão de seus projetos para que eles pudessem realizar seus sonhos.

Coleção de fotos da Rádio Nacional, nos anos 40 e 50, feitas pelo produtor de cinema Diler Trindade. Na foto reprodução, Dolores Duran. Foto: Reprodução Tasso Marcelo / Estadão

Dolores Duran - O Clube da Noite

De Juliana Baraúna e Igor Miguel

Com uma vida curta e intensa, Dolores Duran deixou seu nome marcado no panteão de grandes nomes da música brasileira. Vivendo em uma época em que a mulher devia seguir rígidos padrões morais, Dolores não tinha dúvidas: varava a noite em bares e festas, bebia, fumava e se permitia ser livre para se relacionar com quem bem entendesse, desafiando a estrutura machista dos anos 1950.

O cantor Lupicínio Rodrigues Foto: Reprodução

Lupicínio Rodrigues - Confissões de um Sofredor

De Alfredo Manevy

Muito antes de Reginaldo Rossi, o gaúcho Lupicínio Rodrigues elevou ao status de arte a música de corno. Compositor de canções que utilizavam o sofrimento, as traições e desenganos amorosos como matéria prima, Lupicínio tem sua trajetória contada neste filme.

Môa - Raiz Afro Mãe

De Gustavo McNair

Em um prenúncio do que viria a ser o governo Bolsonaro, o mestre Môa do Katendê foi assassinado em um bar de Salvador, e foi assim que muita gente ficou sabendo de sua existência. O que muitos ainda desconhecem é que ele foi um dos artífices da revolução ocorrida no carnaval baiano, com o surgimento de blocos afro. Além disso, foi compositor, professor de capoeira e símbolo de resistência cultural.

Mostra Reverbo

De Mário de Almeida

Reunindo 28 artistas, Reverbo é um projeto coletivo no qual compositores trabalham em conjunto tanto para criar, quanto para as apresentações que acontecem com um único violão que passa de mão em mão.

Ópera Cabaré Casa Barbosa

De Eduardo Consonni e Rodrigo T. Marques

Os diretores Rodrigo T. Marques e Eduardo Consonni voltam com pérolas perdidas: fitas contendo gravações de shows históricos realizados no Òpera Cabaré, casa de espetáculos que existiu no boêmio bairro do Bixiga, em São Paulo, entre os anos 70 e 80, a partir das quais realizaram este documentário.

Reggae Resistência

De Cecilia Amado e Pablo Oliveira

O documentário conta a história do reggae do Recôncavo Baiano, com destaque para as cidades de Cachoeira e São Félix, e depoimentos de nomes importantes da cena local como Edson Gomes e Nengo Vieira, que criaram os pilares de um gênero que se estabeleceu como um dos símbolos de resistência da cultura negra daquele Estado.

Tangos e Tragédias Para Sempre

De Aloisio Rocha

A divertida história de dois artistas nascidos em outro país, a Sbørnia. Sendo obrigados a fugir de sua terra natal após a chegada do Rock and Roll, Kraunus Sang e o Maestro Pletskaia cantavam e contavam suas desventuras. Interpretados por Hique Gomez e Nico Nicolaiewsky, a dupla era formada por personagens do espetáculo Tangos e Tragédias, que se apresentou por quase três décadas em Porto Alegre e foi sucesso por todo o país.

Villa Lobos em Paris

De Alexandre Guerra

Único representante da música na Semana de Arte Moderna de 1922, o compositor Villa-Lobos foi objeto das maiores vaias naquele evento. Depois disso, ele decide passar uma temporada em Paris, onde se encontrou com personagens como Jean Cocteau, Andres Segovia, Arthur Rubinstein, entre outros. É a partir daí que Villa-Lobos se confronta com sua identidade, passando a buscar em suas raízes novos rumos para sua obra.

As Origens da Lambada

De Sonia Ferro e Félix Robatto

Félix Robatto nos guia pelos insinuantes caminhos da Lambada - ritmo surgido no Pará nos anos 1970. Com origens no Caribe, o ritmo logo conquistou os quadris paraenses e rapidamente se disseminou pelo resto do país.

Chiquinha Gonzaga - Música Substantivo Feminino

De Juliana Baraúna e Igor Miguel

Mais uma vítima do branqueamento histórico que atingiu personagens como os escritores Machado de Assis e Mário de Andrade, a preta Chiquinha Gonzaga ousou também desafiar os padrões machistas de seu tempo. Numa época em que as mulheres eram criadas para serem subalternas a seus maridos e ficarem em casa, ela não só se separou (um escândalo para a época), como decidiu investir em uma carreira então destinada somente a homens: ser musicista.

Ijó Dudu, Memórias da Dança Negra na Bahia

De José Carlos Arandiba “Zebrinha”

O filme é construído a partir da memória viva. Denúncia poética, contada através das vivências e saberes das mestras e mestres pioneiros e protagonistas da dança negra na Bahia, onde pelo menos duas gerações de mulheres e homens negros fizeram de seus corpos as ferramentas principais de afirmação política e pessoal.

Louis Moreau Gottschalk, Popstar no séc XIX ou Somente um Pianista

De Rubens Crispim Jr. e Heloisa Faria

A trajetória do pianista Louis Gottschalk, que no século 19 viajou o mundo e deixou sua história registrada em um diário com mais de 500 páginas.

O Sucesso e O Abstrato

De Virginia Simone e Matheus Walter

Flávio Chaminé foi uma das figuras marcantes da cena gaúcha entre os anos 1960 e 2000, tendo sido integrante de bandas importantes como a de Hermes Aquino e Musical Saracura.

Otávio III - O Imperador

De Cavi Borges

Otávio Terceiro conviveu com grandes nomes da música e do cinema brasileiros. Tomava whisky com Pixinguinha, chopp com Dorival Caymmi e também foi o responsável por levar um iniciante cantor para se apresentar pela primeira vez na televisão, um tal de Roberto Carlos. Além disso, foi empresário por muitos anos de outro grande nome da música, João Gilberto. No filme, Otávio passeia pelas ruas do Rio, narrando sua história, até que um problema de saúde traz pra frente da câmera o próprio diretor, que é obrigado, a partir daí, a pensar em novas maneiras para contar a história do personagem.