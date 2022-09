Documentário sobre maestro italiano Ennio Morricone estreia no Brasil no dia 29

ANSA - O documentário Ennio, o Maestro, do diretor Giuseppe Tornatore, vai estrear nos cinemas de 15 cidades brasileiras no próximo dia 29 de setembro. O longa conta a história do maestro italiano Ennio Morricone (1928-2020), um dos maiores na criação de mais de 500 trilhas sonoras para o cinema e a televisão.

O longa estará disponível em salas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Vitória, Salvador, Recife, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Maceió, Aracaju, Palmas, Niterói e Ribeirão Preto.

Cartaz do documentário 'Ennio: O Maestro', de Giuseppe Tornatore.

A obra do diretor italiano, parceiro de trabalho do maestro, aborda a vida de Morricone da infância até a vida adulta e conta toda a genialidade do italiano ao criar músicas para longas que marcaram a história do cinema, como no caso do icônico assovio de Por um Punhado de Dólares (1964) e em Três Homens em Conflito (1966) ou ainda em Era Uma Vez na América (1994) e em Cinema Paradiso (1988) - do próprio Tornatore.

Morricone ainda teve seis indicações e duas premiações do Oscar - uma por sua carreira, em 2007, e outro pela trilha sonora de Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino, em 2016.

A obra chega aos cinemas do Brasil após fazer bastante sucesso na 78ª edição do Festival de Cinema de Veneza, realizada em 2021, e no 8 ½ Festa do Cinema Italiano no Brasil deste ano. O filme será distribuído pela Risi Film Brasil, com o apoio da Bonfilm e da 8 ½ Festa do Cinema Italiano.