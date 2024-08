Documentário sobre relação entre religião e política no Brasil estreia no Festival de Veneza

Costa foi indicada ao Oscar em 2019 com Democracia em Vertigem (2019), uma descrição vertiginosa da enorme tensão política vivida pelo Brasil com a investigação anticorrupção Lava Jato, que resultou no encarceramento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

E de certa forma, Apocalipse é uma segunda parte dessa imersão na política populista no gigante sul-americano.