Dono do hit ‘Caneta Azul’ cria música para o filme ‘Besouro Azul’; assista

O ano era 2019 e o hit Caneta Azul estava na boca do povo. Só quem viveu, sabe. Pois Manoel Gomes, dono do single que viralizou no Brasil há quatro anos, está de volta. E, desta vez, lançando uma música para o filme Besouro Azul, novo longa da DC.

Em parceria com a Warner Bros. Pictures, o cantor divulgou nesta segunda-feira, 14, um vídeo cantando a sua nova criação. Nas imagens, cenas do trailer do filme e imagens do Manoel são embalados pelos refrões de ‘besouro azul, azul besouro, o escaravelho é que encontrou o seu tesouro’. Confira abaixo:

Besouro Azul, protagonizado por Xolo Maridueña no papel de Jaime Reyes, narra a jornada de um jovem que adquire poderes especiais após encontrar um escaravelho enigmático. Bruna Marquezine, interpretando Jenny Kord, não só entrega o misterioso artefato a Jaime, mas também marca sua estreia como a primeira brasileira a assumir um papel de super-heroína nos filmes da DC. A aguardada produção chega aos cinemas no dia 17 de agosto.