Dublagens: amadas e odiadas. Entenda polêmica entre versões e ouça vozes marcantes

Quem é mais vivido certamente brincou de adivinhar qual era o estúdio responsável pela dublagem dos filmes exibidos na televisão: Hebert Richers, Álamo, VTI Rio... A brincadeira com os nomes eram ditos nos primeiros minutos, logo após os créditos iniciais, existe até hoje no TikTok. Nos últimos anos, filmes dublados se proliferaram também nas salas de cinema, fazendo com que muitas pessoas, que preferem as versões legendadas de filmes, passassem a reclamar da falta de espaço destas últimas.

Ao mesmo tempo, o Brasil é conhecido por sua dublagem bem feita e pelo trabalho de dubladores famosos como Isaac Bardavid (1931-2022), o Esqueleto de He-Man e os Defensores do Universo, Freddy Krueger da franquia A Hora do Pesadelo, além do X-Men Wolverine em animações e filmes do herói da Marvel.

É fácil encontrar no Twitter centenas de queixas de pessoas com frases como “odeio filme dublado”. Mas por que tanta reclamação? Em 2021, o portal Ingresso.com divulgou um balanço dizendo que 73% dos bilhetes comprados naquele ano tinham sido para sessões dubladas. A justificativa para tantos ingressos pode ser, de fato, a falta de sessões legendadas, mas também pode se tratar de uma mera questão mercadológica.

“Há 30 anos, quando eu comecei a dublar, o mercado e o mundo eram outros. Tudo que se consumia na TV aberta era dublado. A dublagem exercia o papel social dela na essência: fazer aquele projeto estar disponível para todo o Brasil”, comenta a dubladora Mabel Cezar, que já emprestou sua voz a Jennifer Aniston e a personagens como Minnie Mouse, Luluzinha e Janet, da série Eu, a Patroa e as Crianças. “Se não tivesse a versão dublada poucas pessoas assistiriam”, continua.

Um dos pontos para entender o que pode levar ao aumento de cópias dubladas nas salas de cinema é a acessibilidade. É mais fácil para qualquer pessoa nascida no Brasil, que fala português desde criança, entender o que se diz num filme ou série quando ele está dublado. Além disso, nem todas as pessoas conseguem ler o que está na tela na velocidade em que as legendas são exibidas. Sem contar a quantidade de informação que pode ser perdida quando você precisa focar no texto.

“Uma das coisas que eu mais gosto é a imersão, de não ter que ficar lendo a legenda”, opina Lukão Russo, ator e social media. “Como consumidor eu acho fantástico a voz do personagem encaixar tão bem, é como se o ator estivesse ali fazendo um filme nacional, me sinto dentro do filme”, continua.

Para ele, outro ponto que difere quem prefere legendados é o nível de proficiência na língua estrangeira que está sendo falada no original. “Para quem é fluente e está familiarizado com a cultura do país é ótimo, mas se você não entende, não vai adiantar muito ouvir uma piada, por exemplo”, diz.

Lukão Russo é ator e criador de conteúdo para mídias sociais e não tem dúvida: quanto mais filme dublado melhor. Foto: Daniel Teixeira;/Estadão

Versões

A briga pelas cópias legendadas ou dubladas é também uma disputa de versões, que pode ser confundida com elitismo. Afinal, muitas pessoas no Brasil não têm acesso a uma formação de língua estrangeira e, por outro lado, nem todo mundo está disposto a passar as duas horas de sessão em uma sala de cinema lendo.

Um ponto que é necessário destacar é que tanto as cópias dubladas quanto as legendadas são versões brasileiras. “O ser humano só vê 30 caracteres por segundo. É muito pouco, e a regra para a legendagem é que tem que ter 32 caracteres por linha. Não pode ter mais de duas linhas e, quando não tiver ninguém falando, não pode ter legenda”, diz Mabel. “Ou seja, a legenda é um resumo”, aponta.

Mabel Cezar, a voz por trás da versão brasileira de Minnie, além de alguns personagens de Jennifer Aniston. Foto: Valeria Gonzalez/Estadão/Arquivo

Muitos “haters” de cópias dubladas dos produtos audiovisuais usam as adaptações de textos nas versões brasileiras para julgar negativamente esses trabalhos. Se formos por esse lado, ambos os trabalhos, dublados ou legendados, são adaptados.

Além disso, Mabel lembra que, antes da internet, pesquisas para adaptar os textos com mais proximidade aos trabalhos originais eram muito difíceis. Por isso, em Chaves, por exemplo, ele prefere ver o filme do Pelé em um episódio. O dinheiro é chamado de cruzado e Acapulco chegou a virar Guarujá em uma adaptação.

Isso é visto como uma forma de aproximar o brasileiro do produto sem deixar de lado a piada ou o contexto do assunto falado. “Seria um trabalho de pesquisa surreal, mas hoje em dia não seria possível (fazer mudanças do tipo). Existiram maravilhosas adaptações que foram geniais, mas nosso trabalho agora é mais difícil”, diz a profissional.

Sem preconceito

A verdade é que há espaço para todos, mesmo que o número de salas com cópias legendadas aumente. Eu entendo quem reclama de não ter opções, mas esse preconceito não faz sentido”, aponta Mabel. Ela acredita que o melhor dos mundos seria todos os produtos terem cópias dubladas e legendadas disponíveis. Mas, como já dissemos, é tudo uma questão mercadológica. “E quando você fala de mercado, fala de business e dinheiro”, complementa a atriz.

Lukão, que diz só ver cópias legendadas quando não tem a opção dublada, conta que poucas vezes sofreu preconceito por isso. “Acho uma babaquice, na minha roda de amigos próximos não acontece porque todo mundo já sabe de minha preferência”, conta. Algumas coisas, inclusive, ele só vê se for dublado, como desenhos animados, por exemplo.

“Os Simpsons, por exemplo, não tem como ser legendado”, brinca. A animação, que já tem 34 temporadas, conta com as vozes marcantes dos dubladores Waldyr Sant’anna, Júlio César e Carlos Alberto Vasconcellos da Silva, todos eles fazendo Homer.

A dublagem é tão importante que o youtuber João Jedi decidiu mudar a forma como colocava os inserts dos filmes em seus vídeos em seu canal Diário Rebelde, em que comenta produções do universo Star Wars. Ele, que prefere ver legendados, conta que fez uma pesquisa com os inscritos do canal a fim de saber a preferência entre eles com relação às versões mais vista por seus seguidores.

“Descobri que 75% deles assistiam às versões dubladas dos filmes e séries. É muito mais popular e eu percebi isso quando fiz essa enquete”, conta. “É uma questão de acessibilidade também, a gente está nuima bolha que consome filmes legendados, e quando vi que a maioria assiste aos filmes de Star Wars dublados, foi aí que eu vi que era necessário colocar assim na edição”, diz o youtuber.

João é do time que, apesar de preferir legenda, não se importa tanto com essa briga. “Eu entendo que gosto não se discute, que cada um tem sua opinião e pode não gostar de um ou outro. O que eu não acho correto é usar isso como forma de preconceito, elitizar o acesso aos filmes e de depreciar o trabalho de grandes dubladores”, finaliza.