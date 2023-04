‘Dungeons & Dragons’ estreia liderando a bilheteria dos EUA

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes liderou as bilheterias dos cinemas dos Estados Unidos e Canadá neste fim de semana, arrecadando US$ 38,5 milhões. No Brasil, a estreia está prevista para o dia 13 de abril de 2023.

Inspirado na famosa franquia de jogos ao estilo RPG, o filme teve um custo de produção de cerca de US$ 150 milhões e conta com nomes como Chris Pine, Hugh Grant, Michelle Rodriguez e Regé-Jean Page no elenco.

O longa ainda superou John Wick 4: Baba Yaga, líder da semana passada, quando atingiu US$ 73,5 milhões - desta vez, o valor reduziu para US$ 28,2 milhões. Nenhum dos outros filmes atingiu os dois dígitos no faturamento. Confira o Top 10 de bilheterias abaixo (valores em dólares):

1º - 38,5 milhões - Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes

2º - 28,2 milhões - John Wick 4: Baba Yaga

3º - 5,3 milhões - Pânico 6

4º - 5,3 milhões - His Only Son

5º - 5 milhões - Creed III

6º - 4,7 milhões - Shazam! Fúria dos Deuses

7º - 1,8 milhão - A Thousand and One

8º - 1,6 milhão - 65: Ameaça Pré-Histórica

9º - 1,2 milhão - Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

10º - 1 milhão - Jesus Revolution