‘É Assim que Acaba’: filme chega ao streaming; saiba onde assistir

Desde a fase da pós-produção, rumores sobre um suposto desentendimento entre Justin Baldoni e Blake Lively tomaram conta das redes sociais. Os boatos ganharam ainda mais força com a divulgação do filme – os atores não davam entrevistas juntos e Baldoni contratou uma especialista de crises de relações públicas para lidar com a campanha.

Dois rumores principais foram usados como gatilho: a especulação de que Blake estaria insatisfeita com o produto final e teria contratado uma montadora diferente para realizar uma edição alternativa do filme e o boato de que Ryan Reynolds, marido da atriz, teria reescrito, paralelamente, parte de uma cena crucial no roteiro do filme. Nenhuma dessas informações é fundamentada pelos créditos oficiais do filme, mas a artista chegou a comentar que Reynolds contribui em todos os seus trabalhos.