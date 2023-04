É Tudo Verdade: documentário sobre aborto leva principal prêmio do festival em 2023

Incompatível Com A Vida, filme de Eliza Capai, foi o grande vencedor do festival É Tudo Verdade em 2023, levando a categoria de “Melhor Documentário da Competição Brasileira: Longas ou Médias-Metragens”, além do troféu É Tudo Verdade e do prêmio de R$ 20 mil.

A diretora aborda a própria gravidez, que teve início na pandemia da Covid-19, e a qual estava registrando com a câmera, mas acabou sendo interrompida. Eliza se encontra com outras mulheres que passaram por abortos e conversa sobre temas como vida, morte, luto e políticas públicas.

O júri destacou a “coragem de mergulhar de maneira pessoal e poética num tema delicado e urgente , trazendo à luz a realidade de muitas mulheres e a urgência da discussão sobre direitos reprodutivos no Brasil”. Incompatível Com A Vida ainda ganhou o Prêmio EDT (Associação de Profissionais de Edição Audiovisual) de Melhor Montagem (Longa-metragem).

O prêmio internacional ficou com Confiança Total, representante de Alemanha, Holanda e China, dirigido por Jialing Zhang. Segundo a sinopse, com base na situação da China, “explora as mudanças de comportamento sociais causadas por uma sociedade que tudo vê e a luta das pessoas contra o abuso do poder estatal”.

'Total Trust', de Jialing Zhang Foto: Cena de 'Confiança Total'/Festival É Tudo Verdade

Curta-metragens - É Tudo Verdade

Mãri-Hi - A Árvore do Sonho, de Morzaniel Iramari Yanomami, com uma abordagem poética sobre ensinamentos de povos originários e da floresta a partir do desabrochar de flores de uma árvore, levou na categoria de curtas da competição brasileira. Na internacional, Ptitsa (Polônia/Ucrânia), história passada na pandemia de Covid-19 que retrata os lares de uma professora de piano e sua filha adulta, pintora, dirigida por Alina Maksimenko, venceu.

O festival É Tudo Verdade 2023 contou com homenagens a Humberto Mauro (1897-1983) e Jean-Luc Godard (1930-2022), e teve espaço em salas de cinema de São Paulo e Rio de Janeiro, entre 13 e 23 de abril. O júri da competição brasileira foi composto pela atriz e diretora Ana Petta, o jornalista José Geraldo Couto e o diretor Paulo Henrique Fontenelle. Já o júri da competição internacional foi formado pela documentarista dinamarquesa Camilla Nielsson, o diretor polonês Pawel Lozinski e a cineasta argentina Virna Molina.

É Tudo Verdade - Prêmios em 2023

PREMIAÇÃO OFICIAL

JÚRI OFICIAL

Melhor Documentário da Competição Brasileira: Longas ou Médias-Metragens

R$ 20.000 e Troféu É Tudo Verdade

INCOMPATÍVEL COM A VIDA

Dir. Eliza Capai / Brasil, 2023, 92′

Menção Honrosa da Competição Brasileira de Longa ou Médias-Metragens

MORCEGO NEGRO

Dir. Cleisson Vida, Chaim Litewski / Brasil, 2023, 133′

Melhor Documentário da Competição Internacional: Longas ou Médias-Metragens

R$ 12.000 e Troféu É Tudo Verdade

CONFIANÇA TOTAL

Dir. Jialing Zhang / Alemanha, Países Baixos, 2023, 97′

Menção Honrosa da Competição Internacional de Longa ou Médias-Metragens

PIANOFORTE

Dir. Jakub Piatek / Polônia, 2023, 91′

Melhor Documentário da Competição Brasileira: Curtas-Metragens

R$ 6.000 e Troféu É Tudo Verdade

MÃRI-HI - A ÁRVORES DO SONHO

Dir. Morzaniel Iramari / Brasil, 2023, 17′

Menção Honrosa da Competição Brasileira de Curtas-Metragens

FERRO’S BAR

Dir. Aline A. Assis, Fernanda Elias, Nayla Guerra, Rita Quadros / Brasil, 2023, 24′

Melhor Documentário da Competição Internacional: Curtas-Metragens

R$ 6.000 e Troféu É Tudo Verdade

PTITSADir. Alina Maksimenko / Polônia e Ucrânia, 2022, 30′

PREMIAÇÃO PARALELA

Prêmio Canal Brasil de Curtas (para Curtas da Competição Brasileira)

R$ 15.000 e Troféu Canal Brasil

VÃNH GÕ TÕ LAKLÃNÕ

Dir. Barbara Pettres, Flávia Person, Walderes Coctá Priprá / Brasil, 2022, 25′

Prêmio Mistika – Melhor Documentário da Competição Brasileira de Curta-Metragens

R$ 8.000 em serviços de pós-produção digital

MÃRI-HI - A ÁRVORES DO SONHO

Dir. Morzaniel Iramari / Brasil, 2023, 17′

Prêmios EDT. (Associação de Profissionais de Edição Audiovisual) – Melhor Montagem (Curta e Longa-Metragem)

Curta-Metragem:

TODAVIA SINTO

Dir. Evelyn Santos / Brasil, Cuba, Espanh, 2022, 9′

Longa ou Média-Metragem

INCOMPATÍVEL COM A VIDA

Dir. Eliza Capai / Brasil, 2023, 92′