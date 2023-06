El Muerto: Sony tira da agenda de lançamentos filme sobre herói latino da Marvel com Bad Bunny

O novo filme da Marvel, protagonizado por um herói latino, foi retirado da lista de lançamento pela empresa Sony Pictures. O personagem El Muerto será interpretado pelo cantor porto-riquenho Bad Bunny e o longa já tinha data de estreia, prevista para o dia 12 janeiro de 2024. O anúncio da remoção foi feito nesta quarta-feira, 21.

Segundo o portal Entertainment Weekly, a greve dos roteiristas de Hollywood e a agenda lotada de turnês de Bad Bunny impactaram na produção do filme.

A trama é um spin-off de Homem-Aranha. No quadrinhos, o vilão é conhecido como Juan-Carlos Estrada Sánchez e já participou das histórias do universo do amigo da vizinhança, chegando a lutar com o herói.

El Muerto é um lutador que herda os poderes de seus ancestrais por meio de uma máscara que lhe confere força sobre-humana. “É simplesmente algo incrível, emocionante”, relatou Bad Bunny, que será o primeiro latino-americano a participar de um filme da Marvel.