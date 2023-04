‘Elemental’ será a animação mais ambiciosa da Pixar; veja trailer

EFE - A Pixar finaliza os detalhes antes do lançamento da animação Elemental, marcado para 16 de junho e que, segundo o estudo, é o “projeto tecnologicamente mais ambicioso” de toda a sua história. Uma antevisão do filme, estruturada pela cativante história entre uma chama de fogo e uma gota de água, foi revelada esta semana nos escritórios da Pixar em São Francisco, na Califórnia, EUA, a um pequeno grupo de meios de comunicação internacionais, incluindo os que foram EFE.

O americano Peter Sohn, que soma mais de duas décadas ligado ao icônico estúdio - participou de filmes como Ratatouille (2007), Up: Altas Aventuras (2009) e Lightyear (2022) -, realiza este filme que combina uma história carregada de valores e uma aposta visual inovadora.

“Tentamos encontrar o equilíbrio entre uma boa história e uma forma atraente de aparecer na tela. Buscamos compensar o melhor da animação digital com traços humanos que identifiquem os personagens”, explicou Sohn em entrevista à EFE.

Até 151 mil redes de computação para criar efeitos visuais foram necessárias para processar todo o conteúdo digital por trás de Elemental, o que exigiu um processo de criação complexo principalmente porque os protagonistas são os próprios efeitos especiais.

Animação composta por desenhos, cores, texturas, transparências e imagens geradas por computador (CGI, em inglês) que se fundem, alteram e transformam a cada vez que Ember Lumen (fogo) e Wade (água) interagem entre si ou com um ambiente também formado por dois outros elementos da natureza: a terra e o ar.

Da mesma forma, o cuidado com cada detalhe nas ruas, prédios ou lojas de Element City, como foi batizada a cidade onde a trama se passa, reflete um trabalho minucioso que ainda tem as últimas cenas para terminar.

Sobre a história, Sohn explicou que é “muito influenciada” por sua experiência pessoal, ao tratar de questões como o processo migratório de uma família e sua posterior adaptação, já que seus pais são de origem coreana e se mudaram décadas atrás para Nova York.

Cena da animação Elemental, da Pixar, que estreia dia 16 de junho Foto: EFE / Pixar

Outra das leituras que Elemental oferece é a de um filme que também faz uso de uma grande variedade de gags, a superação de estereótipos e como a família de Ember consegue se firmar em um lugar desconhecido, apesar de no início serem considerados “estranhos” pelo resto dos habitantes.

No entanto, apesar de todas as interpretações serem “lícitas e críveis”, segundo seu diretor, a maioria dos profissionais que trabalharam no projeto concorda que se trata de uma forma de entender que “a importância da vida está nas pequenas coisas”.

“O que aconteceria se todos os elementos que nos cercam tivessem vida própria?”, questionou Sohn, que começou a perceber isso nos piores momentos da crise da covid-19.

“A pandemia foi uma maldição e uma bênção. Não gostei de ficar desconectado do mundo exterior, mas ao mesmo tempo me ajudou a trabalhar no filme porque senti que este era meu lugar seguro”, disse o cineasta.

A artista chinesa Leah Lewis (de Você Nem Imagina) dubla o personagem de Ember Lumen, enquanto Mamoudou Athie (Jurassic World: Domínio) faz o mesmo para Wade.

Após o insucesso de suas últimas produções, como Red: Crescer é uma Fera no ano passado, a Pixar decidiu levar a animação um passo adiante, alocando recursos significativos para este filme que chega em um bom momento para o gênero após o “boom” de Pinóquio, dirigido pelo mexicano Guillermo del Toro.