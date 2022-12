Em ‘1923′, Harrison Ford quer mostrar que é mais que Han Solo e Indiana Jones

THE NEW YORK TIMES - Ao longo de 20 meses e em meio a uma pandemia, Harrison Ford filmou a sequência de Os Caçadores da Arca Perdida na Inglaterra. Ele rodou uma comédia de 10 episódios, Shrinking, em Burbank. Ele conduziu gado montanha acima em temperaturas abaixo de zero em Montana para 1923, a mais recente prequel da série de faroeste de sucesso Yellowstone, que estreou nos EUA mas ainda sem previsão de chegar ao Brasil, via Paramount+.

Ele também comemorou seu 80º aniversário.

“Tenho trabalhado praticamente ininterruptamente, o que normalmente não é o que faço”, disse Ford, com a barba por fazer, vestindo jeans e botas e sentando-se em uma cadeira no Luxe Sunset Boulevard Hotel, no início deste mês. Ele esteve em Los Angeles por uma noite, para a estreia de 1923, disponível serviço de streaming do Paramount+. Foi então para Las Vegas na manhã seguinte para a próxima exibição, mais uma parada após um período de filmagens, viagens e promoção que esgotaria um ator com metade de sua idade.

“Não sei como aconteceu”, disse Ford, tomando um gole de sua xícara de café. “Mas aconteceu.”

Já se passaram 45 anos desde que Ford saltou das telas como Han Solo no primeiro filme de Guerra nas Estrelas, lançando as bases para uma carreira de grande sucesso na qual ele personificou algumas das franquias de maior sucesso comercial da história do cinema. Ele já apareceu em mais de 70 filmes, com uma bilheteria mundial combinada de mais de US$ 9 bilhões. Até agora, ao que parece, ele não tem mais nada a provar.

Mas, em uma idade em que muitos de seus contemporâneos se afastaram da vista do público, Ford não está diminuindo o ritmo, muito menos se afastando para passar mais tempo em seu rancho em Jackson, Wyoming. Ele ainda está tentando coisas novas - 1923 representa seu primeiro grande papel na televisão - ainda procurando por mais um papel, ainda motivado a ficar diante da câmera.

“Eu amo isso”, disse ele. “Amo o desafio e o processo de fazer um filme. Eu me sinto em casa. É o que passei minha vida fazendo.”

E por que ele deveria desacelerar? Ford não mostra sinais de desbotamento, física ou mentalmente - ele se revelou rápido e flexível quando entrou no Luxe para nossa entrevista, boné puxado para baixo e, mais tarde, enquanto trabalhava na sala da festa de pós-estreia no restaurante de Hollywood Mother Wolf. Em seu ritmo e na escolha eclética de papéis, incluindo o velho e cansado fazendeiro Jacob Dutton de 1923, ele parece mais determinado do que nunca a mostrar que pode ser mais do que apenas o herói de ação fanfarrão que deu ao mundo Han Solo e Indiana Jones.

“Ele pode descansar sobre os louros: não precisa trabalhar financeiramente”, disse Mark Hamill, que interpretou Luke Skywalker em Guerra nas Estrelas e que, aos 71 anos, não perde os telefonemas para acordar às 5 da manhã e as movimentações para o próximo papel. “Estar fazendo outro ‘Indiana Jones’ - estou maravilhado com ele.”

Ford é conhecido por ser rude e indiferente, um ator não dado à introspecção e com pouca paciência para perguntas do tipo “coloque-me no sofá”. Houve flashes disso durante nossos 45 minutos juntos. “Eu sei que entrei naquele beco escuro onde agora você vai ter que me pedir para descrever o personagem”, disse ele a certa altura. “E eu não quero.”

Mas, na maior parte do tempo, Ford era próximo, relaxado e contemplativo. Esta foi uma turnê promocional e, depois de meio século no ramo, ele sabe como fazer isso. “Estou aqui para vender um filme”, disse Ford, embora, é claro, ele estivesse lá para vender um programa de TV - e, até certo ponto, a si mesmo.

“Não quero me reinventar”, disse ele. “Eu só quero trabalhar.”

Ford sempre foi mais que uma carismática estrela de ação de Hollywood. Ele sabia atuar. Havia a arrogância e o sorriso malicioso, mas eles foram usados para apresentar heróis complexos com falhas e dúvidas, incluindo John Book, o detetive em A Testemunha; Jack Ryan, o analista da CIA no centro dos romances de Tom Clancy que inspiraram os filmes; e Rick Deckard, lutando contra humanoides criados por bioengenharia em Blade Runner.

Esse estilo o distinguiu durante boa parte de sua carreira de estrelas de ação monossilábicas e musculosas como Arnold Schwarzenegger ou Jean-Claude Van Damme, e sempre foi parte integrante de seu apelo: Hamill disse que ficou impressionado com isso na primeira vez que atuaram juntos.

“Ele era incrivelmente legal, cansado do mundo, cauteloso, um tanto sarcástico, irreverente”, disse o ator.

A televisão não é um território totalmente novo para a Ford. Quando George Lucas o escalou como um piloto com chapéu de cowboy branco no filme Loucuras de Verão, de 1973, Ford tinha 30 anos e ganhava a vida como carpinteiro em tempo parcial em Los Angeles. A essa altura, ele já vinha assumindo papéis modestos em séries como Ironside, The Virginian e Gunsmoke desde o final dos anos 1960.

Seu papel em 1923 é tudo menos modesto: o tataravô de John Dutton III, o patriarca da família interpretado por Kevin Costner em Yellowstone, o drama mais popular da TV. Assim como em Yellowstone, o escopo de 1923 é vasto - as paisagens do faroeste, as tomadas aéreas arrebatadoras, a complexidade dos personagens e suas histórias. Ele também apresenta outra grande estrela, Helen Mirren, como sua esposa, Cara, a dura matriarca da família.

Ford assiste pouca televisão - não tem tempo, justifica - e sabia pouco sobre Yellowstone quando seu agente lhe trouxe o papel pela primeira vez. (Na preparação, ele assistiu a sequência de 1883, a primeira prequel de Yellowstone, que segue uma geração anterior de Duttons enquanto eles viajam para o oeste em vagões para estabelecer o rancho da família.) Baseado no episódio piloto, é possível dizer que as ambições cinematográficas de 1923 seriam familiares para qualquer um que assistiu a Game of Thrones ou Breaking Bad. Mas eles foram, nos últimos quatro meses, uma agradável surpresa para a Ford.

“Eles continuam chamando isso de televisão”, disse Ford, gesticulando com um giro da parte superior do tronco para uma tela de televisão na sala ao lado. “Mas é tão anti-televisão. É uma história incrivelmente ambiciosa que está sendo contada em uma escala épica, enorme demais para a televisão.”

Ford disse que concordou com o papel depois que Taylor Sheridan, principal criador da franquia Yellowstone, o trouxe para seu rancho nos arredores de Fort Worth, Texas, e esboçou o personagem. (”Tenho 80 anos e estou interpretando alguém com 77″, disse Ford com um sorriso irônico. “É um tanto exagerado.”) Ford ficou intrigado com Dutton, um fazendeiro estoico e sombrio que precisa lutar nos últimos anos de sua vida para proteger sua terra e sua família.

“Não é um personagem usual para mim”, disse Ford, comparando-o ao seu papel de psiquiatra em Shrinking, criado por Jason Segel, Bill Lawrence e Brett Goldstein (de Ted Lasso), que deve estrear no próximo mês na Apple TV+. “Nunca fui a um psiquiatra na minha vida.”

Filmar 1923 testou sua resiliência e seu amor pelo ofício. Montana provou ser um lugar brutal para trabalhar; o elenco e a equipe enfrentaram nevascas ofuscantes e temperaturas incrivelmente baixas durante 10 horas diárias passadas quase inteiramente ao ar livre.

“Foi um pesadelo”, disse Timothy Dalton, um ex-James Bond, que interpreta um fazendeiro que desafia Ford pelo controle da terra. “Ficávamos no topo de uma colina com um vento forte vindo em nossa direção. As câmeras congelam. Seus dedos dos pés congelam.”

Ben Richardson, que dirigiu a maioria dos episódios de 1923, descreveu muito bem as filmagens de Ford enquanto cavalgava montanhas íngremes, contra ventos cortantes, enquanto Dutton conduz o gado para altitudes mais altas e a promessa de campos para pastar.

“Nunca recebi uma reclamação dele”, disse Richardson. “Não consigo expressar o quanto é um jogador de equipe - a ponto de ser chocante. Ele é Harrison Ford, poderia estar fazendo qualquer coisa. Tenho certeza de que há pessoas que prefeririam ter um dublê no lugar. Ele não.” Richardson acrescentou que provavelmente viu Blade Runner 20 vezes, estudando como Ford se apresentava na tela.

Harrison Ford (E) eShia LaBeouf em cena de 'Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal'

“Há algo realmente atraente em vê-lo lidar com situações difíceis”, disse.

Desde os primeiros dias de Ford como Han Solo, ele tem medo de ser rotulado como um herói de ação. Ele concordou em fazer os sucessos de bilheteria solicitados por Lucas ou Steven Spielberg, mas também buscou mais do que armas a laser e chicotes, gravitando em filmes como A Testemunha (1985), de Peter Weir, e com diretores como Alan J. Pakula (Acima de Qualquer Suspeita e Inimigo Íntimo).

“Sempre foi assim: um filme para mim e depois um filme para eles”, disse ele, referindo-se aos diretores - e ao público - com gosto por sucessos de bilheteria de heróis de ação. “Não quero trabalhar para apenas um público.”

Assim, Ford interpretará um fazendeiro em 1923 e um terapeuta em Shrinking - seis meses antes de seu quinto filme de Indiana Jones, O Chamado do Destino, estrear em junho.

“Ele não recebe o crédito pela diversidade de escolhas que fez”, disse Hamill. “Todo mundo adora Indiana Jones, mas sabemos o que é, e já vimos isso antes - ele poderia fazer isso pelo resto de sua vida. O fato de ele estar fazendo algo mais desafiador e instigante é algo que admiro nele.”

Um paradoxo central da biografia de Ford é que Guerra nas Estrelas, indiscutivelmente a franquia que é a maior responsável por remodelar a indústria à sua imagem, fez dele uma das últimas verdadeiras estrelas de cinema, um homem cujo nome sozinho poderia vender ingressos

A mudança de Hollywood de veículos de estrela para propriedade intelectual, de tela grande para pequena, agora pode ser rastreada ao longo de sua carreira.

Star Wars uniu um país - cruzando linhas geográficas, de classe e políticas - cativando o público que se reuniu nos cinemas para compartilhar sua história de conto de fadas de amor e aventura. Hoje em dia, o público é formado por amigos e familiares reunidos em uma sala de estar, e Ford enfrenta dúvidas sobre se a franquia Yellowstone é um hino à América.

Uma das maiores estrelas de grandes franquias do cinema, Harrison Ford não teve ainda o seu trabalho reconhecido pela Academia. Sua única indicação até hoje foi por 'A Testemunha', em 1986.

“Estou ciente do interesse na política dos personagens”, disse ele, acrescentando que não tinha interesse nas crenças políticas de Jacob Dutton. (Ford, que nasceu em Chicago, filho de pais democratas e que apoiou Joe Biden contra Donald Trump em 2020, sugeriu que o público de Yellowstone era tão grande que dificilmente seria composto apenas por republicanos.)

Quando Ford começou a trabalhar em 1923, Sheridan disse a ele para abordá-lo como se fossem filmes de 10 horas de duração. “E é assim que me sinto”, disse Ford. “Mas estamos trabalhando no ritmo da televisão. Há algo nos filmes que permite, sabe, um pouco uma espécie de luxo de tempo e um certo…”

Ele hesitou ao considerar os riscos de um caminho que seria melhor não trilhar, de Harrison Ford avaliando os méritos do cinema versus a televisão. “Eu não acho que realmente quero me aprofundar nisso porque não há lugar para ir com isso. Estou fazendo o mesmo trabalho”, disse ele. “Está apenas sendo embalado e distribuído de uma maneira diferente.”

O ator Harrison Ford, que interpreta o caçador de androides Rick Deckard, está escalado para 'Blade Runner 2049'

Ford não é um pioneiro. Ele resistiu à televisão por muitos anos e, finalmente cedendo, está seguindo outras grandes estrelas de bilheteria - Kevin Costner em Yellowstone e Sylvester Stallone em Tulsa King - que se juntaram às produções televisivas de Taylor Sheridan.

Ainda assim, enquanto se preparava para assistir à estreia de 1923 em uma tela grande escondida no American Legion Hall em Hollywood, ficou claro onde seu coração permanecia.

“O importante é entrar em uma sala escura ao lado de estranhos, experimentar a mesma coisa e ter a oportunidade de considerar sua humanidade comum”, disse Ford. “Com estranhos. E a música - o sistema de som é melhor, certo? A escuridão é mais profunda, certo? E o refrigerador não está tão perto.”

Ford fez uma pausa em sua referência reveladora a um utensílio de cozinha de outra época - aquela em que ele cresceu. Ele não pôde deixar de rir de seu lapso. “Refrigerador!”, ele disse.